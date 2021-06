Argentinisches Unternehmen setzt auf Mobilkrane von Liebherr

Coamtra-Symco, ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Argentinien, hat drei neue Liebherr-Mobilkrane übernommen. Die beiden Fünf-Achser wurden Anfang dieses Jahres nach Buenos Aires geliefert. Ein Vier-Achser wird im Juni in der Niederlassung in Uruguay ankommen. Dies teilt das Ehinger Unternehmen Liebherr mit. Coamtra-Symco habe sich unter anderem wegen der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit für die drei Krane entschieden.

Sehr stark und mit langem Ausleger ausgestattet

Beide Krane seien straßen- und geländetauglich, leistungsstark sowie besonders vielseitig einsetzbar. „Die Kosten für den Transport sind verhältnismäßig gering“, erklärt Osvaldo De Bonis, Director der Firmengruppe. „Die Krane sind sehr stark und mit einem langen Ausleger ausgestattet. Vor Ort können wir sie äußerst flexibel, schnell und vor allem sicher einsetzen.“ Durch einen veränderbaren Ballastradius und die flexible Abstützung passen sich die Krane optimal an die jeweilige Baustellensituation an. „Diese Systeme leisten einen enormen Beitrag zur Sicherheit von Kraneinsätzen und zur Vermeidung von Unfällen. Der Kranfahrer wird deutlich entlastet“, schildert German De Bonis. Bei Coamtra-Symco werden die beiden Liebherr-Krane künftig oft im schnellen und sicheren Tandembetrieb Be- und Entladetätigkeiten in der Windenergie übernehmen.

Eine kompakte und vielseitig einsetzbare Maschine

Für Uruguay orderte Coamtra-Symco einen Liebherr LTM 1120-4.1, welcher diesen Juni geliefert wird. „Mit dem 120-Tonner haben wir eine kompakte und vielseitig einsetzbare Maschine ausgewählt. Wir werden ihn zunächst in einer Papierfabrik einsetzen“, erklärt Commercial Director Xavier De Bonis und führt weiter aus: „Der All-Terrain-Kran benötigt nur wenig Platz zum Rüsten. Gleichzeitig verfügt er über einen langen Ausleger und ausgezeichnete Traglastwerte.“ Die große Papierfabrik des finnischen Unternehmens UPM wird in Paso de los Toros, 260 Kilometer nördlich von Montevideo, errichtet. Coamtra-Symco legt großen Wert auf Weiterentwicklung, Wachstum und die Leistung eines Beitrags für die Region.