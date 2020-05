Wegen der Insolvenz des Mutterkonzerns Fintyre herrschte auch in der Niederlassung von Reiff Reifen und Autotechnik in Ehingen unter den Beschäftigten im Februar Verunsicherung. Nun ist klar: Bridgestone übernimmt Reiff Reifen und Autotechnik. Alle 42 Standorte und 554 Arbeitsplätze bleiben erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein entsprechender Kaufvertrag sei bereits unterzeichnet, der Vollzug stehe jedoch unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. „Die Investorensuche war in dem aktuell sehr schwierigen Marktumfeld und unter dem Eindruck der Corona-Krise eine Herausforderung. Es bedurfte eines außergewöhnlichen Einsatzes aller Beteiligten, um so in kürzester Zeit eine Fortführungslösung zu realisieren“, sagt Insolvenzverwalter Miguel Grosser.