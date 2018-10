Arbeiten in Erbstetten nehmen Fahrt auf

Mit Beginn dieser Woche ist in Erbstetten die Ortsdurchfahrt gesperrt. „Ab Montag wird gegraben“, gab Ortsvorsteher Josef Missel am Freitag bei der Ortschaftsratssitzung bekannt. Die Hayinger Firma Schrode GmbH Tief- und Straßenbau beginnt an der östlichen Ortseinfahrt mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt.

„Optimal wäre, wenn die Hausanschlüsse mit eingearbeitet würden“, sprach sich Ortsvorsteher Missel für ein rationales Verfahren bei der schnellen Inernetverbindung aus. Dafür müsste die Firma NetCom BW die bauausführende Firm mit der Verlegung der Hausanschlüsse beauftragen. Der größte Teil der Einwohner sei an einem Glasfaseranschluss interessiert, sagte Missel. Am Donnerstag findet im Gemeinderaum des Rathauses eine Information für die Anwohner des ersten Bauabschnitts statt.

Verkehr wird umgeleitet

Die Leute sollen wissen, was auf sie zukommt, sagte der Ortsvorsteher. Eine zum Schutz vor Frost im Boden verlegte Schlauchleitung soll die Versorgung mit Trinkwasser gewährleisten. Eine Umleitung für den Schulbusverkehr und den innerörtlichen Verkehr führt durch das Baugebiet. In umliegenden Orten und an Verzweigungen machen Schilder auf Umleitungsstrecken für den außerörtlichen Verkehr aufmerksam.

Die Anlieger der jeweils im Bau befindlichen Abschnitte sollen möglichst lange ihre Grundstücke anfahren können. So reibungslos wie möglich soll sich nach dem Bekunden der Baufirma der Umgang mit den unvermeidlichen Behinderungen gestalten. Für besonders präzise Arbeit beim Bodenaushub sorgt bei dem Hayinger Unternehmen Rainer Schrode die 3D-Baggersteuerung. Sie erlaubt dem Geräteführer, via Satellit und Neigungssensoren seinen Baggerlöffel entlang eines digitalen Geländemodells zu navigieren. Beim Abgleich der jeweils aktuellen Soll- und Ist-Position des Baggerlöffels liefert das Gerät präzise Führungsvorgaben und spart so baubegleitende Vermessungsarbeiten sowie zeit- und kostenintensive Nachprofilierungen.

Zwei Feldwege möchte Ortsvorsteher Josef Missel instandsetzen lassen. Im Lautertal hat eine Überschwemmung den Weg entlang des Baches auf annähernd 200 Meter Länge weggewaschen. Ein Weg beim Kreuzberg oberhalb von Unterwilzingen muss neu geschottert werden.