Arbeiten in der Unterführung

Von Montag, 22. Juli bis Freitag, 25. Oktober, kommt es zu Verkehrbeschränkungen in der Lindenstraße und den Tiefgaragen Lindenplatz und Bucks Höfle. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten in der Unterführung unter der Lindenstraße zwischen der Tiefgarage Bucks Höfle und der Tiefgarage Lindenplatz, vorgenommen. Daher müsse der Durchgang zwischen beiden Tiefgaragen für Kraftfahrer und Fußgänger voll gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Fußgänger werden gebeten, die Fußgängerschutzanlage beim Bucks Höfle oder die Ampelanlage am Rathaus zu benutzen. Zeitgleich finden Arbeiten in der Lindenstraße auf Höhe der Häuser mit den Nummern 56 und 58 statt. Die Linksabbiegespur vom Krankenhaus kommend in Richtung Stadtmitte wird gesperrt und als Gegenfahrbahn genutzt.