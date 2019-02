AOK und TTF schließen Partnerschaft

Der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen und die AOK haben eine Partnerschaft geschlossen. Dies gaben TTF-Präsident Kristijan Pejinovic und Vertreter der AOK Ulm-Biberach am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der JVG-Halle in Ehingen bekannt. Die zunächst bis Mitte 2021 befristete Kooperation zielt auf die Nachwuchsarbeit.

Bei einer Tischtennis-Open-Air-Veranstaltung in Ulm habe man erste Kontakte geknüpft, sagte Pejinovic. Man sprach miteinander, tauschte Ideen aus, doch konkrete Folgen gab es damals nicht. Man sei in Kontakt geblieben, habe sich 2018 wieder getroffen und die Zusammenarbeit „auf den richtigen Weg gebracht“. „Was lange währt, wird richtig gut“, sagt Ralf Eickmann, Themenfeldmanager Gesundheitsförderung der AOK, der von der Idee von Beginn an begeistert war – auch deshalb, weil TTF-Präsident Pejinovic „uns nicht als normalen Sponsor akquirieren wollte“, sondern von einer strategischen, inhaltsorientierten Zusammenarbeit die Rede war. Der Verein biete nicht nur Spitzensport, sondern sei „extrem engagiert“ in der Jugendarbeit in der Region, auch in Gesundheitsförderung und Prävention.

Bei Gesundheitsförderung „ticken wir gleich“, so Eickmann. Auch die Leiter der AOK-Kundencenter Ehingen und Ochsenhausen, Markus Schirmer und Armin Steigmiller, hoben die Bedeutung der Kooperation mit den TTF insbesondere mit Blick auf den Nachwuchs hervor. „Kombiniert mit der Jugendarbeit wird es richtig gut“, sagte Schirmer. Für die AOK ist eine solche Zusammenarbeit kein Neuland, mit dem Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring unterhält die Gesundheitskasse bereits eine Kooperation, ebenfalls mit Fokus auf den Nachwuchs. Eine Folge der Zusammenarbeit zwischen TTF und AOK wird sein, dass die Stützpunkte des Ochsenhauser Liebherr Masters College (LMC) in der Region, bestehende wie in Rißtissen und künftige, die AOK im Namen tragen werden und auch dank der Mittel der Gesundheitskasse weiterentwickelt werden sollen. Im EnBW-Schulcup, den die TTF seit Jahren für Schulen aus dem Gebiet des Schulamtsbezirks Biberach veranstalten und über den sie Hunderte von Kindern erreichen, wird sich die AOK ebenfalls einbringen. Verschiedene Bausteine seien geplant, sagten Pejinovic und Eickmann. Als Beispiele wurden sportmotorische Tests oder die Ernährungsberatung, auch als Fortbildung etwa für die Stützpunkttrainer, genannt. „Mit dem Feintuning werden wir jetzt beginnen“, so Eickmann.

Die Partnerschaft wurde offiziell zum 1. Januar 2019 begonnen und läuft bis 30. Juni 2021 – vorerst. Beabsichtigt sei eine längerfristige Zusammenarbeit, bekräftigten beide Seiten.