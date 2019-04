AOK-Kids-Camp in Ehingen mit fast 70 Teilnehmern

Fast 70 Mädchen und Jungen haben sich am dreitägigen AOK-Kids-Camp der Basketballabteilung der TSG Ehingen und des Teams Ehingen Urspring in der neuen JVG-Halle beteiligt. Mit 67 Kindern im Alter von fünf bis 14 Jahren sei es das bisher zweitgrößte in Ehingen gewesen, sagte Camp-Leiter Merlin Opitz. Teils spielen die Kinder bereits im Verein Basketball, teils nicht. „Ungefähr 50:50 war das Verhältnis“, so Opitz.

Dabei gab es Konkurrenz vergleichbarer Veranstaltungen von BBU Ulm und dem Urspring-Kooperationspartner TSG Söflingen. „Das Angebot war riesig, aber alle Camps waren gut besucht“, sagte Opitz. Eine Auswirkung hatten die anderen Veranstaltungen dennoch – das gerade zu Ende gegangene Kids Camp 2019 in Ehingen sei vom Durchschnittsalter der Teilnehmer bisher das jüngste gewesen, so Opitz. Vergleichszahlen hat man schon einige, seit Jahren wird die Veranstaltung jeweils in den Oster- und Herbstferien ausgerichtet.

Das AOK-Kids-Camp bestand erneut aus einer Mischung von Training und Spiel, wobei die Organisatoren immer wieder neue Elemente einbauen. Diesmal gab es unter anderem am letzten Tag ein Spiel mit Elementen aus Basket- und Baseball, das viele der Kinder aber auch schon kannten – aus Schul-AGs. „Dieses Spiel ist in den AGs beliebt, deshalb haben wir es ins Camp-Programm aufgenommen.“ Keine Neuigkeit war das All Star Game zum Abschluss des Camps; die Trainer, überwiegend von den TSG-Basketballern, hatten für dieses Spiel die Besten jeder Altersklasse ausgewählt. Groß war die Freude der Camp-Teilnehmer auch über den Besuch des Basketball-Profis Kevin Yebo am letzten Tag. Yebo, der mit den Steeples eine erfolgreiche ProA-Saison gespielt hat und mit viel Applaus von den Kindern begrüßt wurde, brachte sich ins Camp-Training mit ein.

Doch es gab mehr als Basketball beim Kids Camp. Die AOK war durch die Diplomsportlehrerin Susanna Kraus-Janik vertreten, die in Motoriktests die Kinder unter anderem auf Beweglichkeit und koordinative Fähigkeiten hin untersuchte. Die Ergebnisse stellten die Sportfachkraft der AOK nur zum Teil zufrieden. „Bei der Hand-Auge-Koordination sind die Kinder ganz gut, aber die Beweglichkeit lässt etwas zu wünschen übrig“, sagt Kraus-Janik, die Ursachen dafür in der Ganztagesschule mit zu wenigen Bewegungsangeboten und den Medienkonsum (Eine „Riesenkonkurrenz“ zur Bewegung) ausmacht. Umso wichtiger seien „Bewegungs-AGs“ in Schulen in Zusammenarbeit mit Vereinen.

Ein besonderes Geschenk hatte Kraus-Janik für die Kinder mitgebracht: einen Bleistift, an dessen Ende eine mit Pflanzensamen gefüllt Kapsel war: für Minze, Basilikum oder Wicke.