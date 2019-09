„AOK Kids Camp“ in den Herbstferien

Die Basketball Abteilung der TSG Ehingen veranstaltet auch dieses Jahr wieder das „Kids Camp“ zusammen mit dem Team Ehingen Urspring und der AOK. Das Basketballcamp für die Jahrgänge 2006 bis 2013 findet von Montag, 28. Oktober, bis Mittwoch, 30. Oktober, in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums in Ehingen statt. Trainiert wird täglich von 9 bis 15.30 Uhr. Es ist egal, ob die Kinder basketballerfahren sind oder nicht. Die Teilnahme am Camp kostet 65 Euro, im Preis enthalten sind ein Camp-T-Shirt, Mittagessen, Getränke und eine Freikarte für das Heimspiel der Steeples in der Saison 2019/20 gegen Paderborn am Sonntag, 3. November. Anmeldeschluss ist am 13. Oktober. Anmelden kann man sich über die E-Mail-Adresse roland.brandl@basketball-ehingen.de.