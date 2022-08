Anspruchsvolle Bergtour der Graddler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine mittlere bis schwere Bergtour hat Paul Kinzelmann wieder für seine Kameraden von der Männergymnastikgruppe „Graddler“ organisiert. Am Freitag, 8. Juli reisten die fünf Teilnehmer nach Ehrwald-Altenmühlen in Tirol an. Startpunkt der zweitägigen Tour war die Talstation der Ehrwaldbahn.

Mit der Gondel fuhren die Freizeitsportler zur Ehrwalder Alm in rund 1500 Metern Höhe auf. Die Alm liegt im Zugspitzgebiet zwischen Wetterstein und Mieminger Kette. Von hier aus begann der Aufstieg über den Ganghofersteig zum Tajatörl in 2259 Metern Höhe. Die letzten, sehr steilen Höhenmeter vor dem Gipfel mussten in einer anstrengenden Kletterpartie überwunden werden.

Vom Tajatörl ging es über die, in etwa 1900 Höhenmetern gelegene, Coburger Hütte, weiter zum Hinteren Tajatkopf, der auf über 2400 Metern Höhe liegt. Nach erfolgtem Abstieg, zurück zur Coburger Hütte und anschließendem Lagerbezug, folgte ein sehr schöner Hüttenabend, mit Blick zum Drachensee und lustigem Kontakt zu anderen Wandergruppen.

Der zweite Tag der Tour begann, nach einem stärkenden Frühstück, mit dem Aufstieg zum Drachenkopf (2302 Höhenmeter). Auch hier war der Gipfel auf den letzten Metern nur mit Einsatz der Hände zu erreichen. Mit dem Abstieg zur Bergstation der Ehrwaldbahn endete die Tour, nicht ohne nochmalige Stärkung in der Coburger Hütte. Mit der Gondelbahn fuhren die Graddler schließlich wieder ins Tal ab und schlossen ihre, zwar schwere aber sehr schöne, Bergtour vor der Rückreise nach Nasgenstadt in einer Ehrwalder Pizzeria ab.