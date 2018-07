Anpfiff zum Ehinger Stadtpokal

Das Turnier um den Ehinger Stadtpokal 2018 wird in Ehingen ausgespielt. Auftakt ist am heutigen Mittwoch, 25. Juli. An drei Tagen finden insgesamt 20 Spiele statt. Höhepunkt ist am Freitag die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes am Gollenäcker.

Wie im vergangenen Jahr beteiligen sich elf Vereine am Stadtpokalturnier. Außer den Mannschaften aus der Großen Kreisstadt sind die Teams aus der Verwaltungsgemeinschaft SG Griesingen und SG Öpfingen dabei. Pokalverteidiger ist der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd, der auch heuer als Favorit gilt. Die Kirchbierlinger treffen in ihrer Vorrundengruppe auf den Kreisliga-A-Aufsteiger TSV Rißtissen, den B-Ligisten KSC Ehingen und den A-Kreisligisten TSV Türkgücü Ehingen. Türkgücü wird mit einer gegenüber der vergangenen, mit Platz zwölf enttäuschend verlaufenen Saison weitgehend neu formierten Mannschaft antreten. Auch der (Spieler-) Trainer ist ein anderer: Für Tzafer Moustafa hat Enes Dizdarevic das Sagen.

Auftakt zum Ehinger Stadtpokals am Mittwoch um 18 Uhr sind die Spiele KSC Ehingen gegen TSV Rißtissen und SV Herbertshofen gegen SG Öpfingen. Insgesamt werden am ersten Tag sieben Spiele auf zwei Feldern ausgetragen – auf dem TSG-Platz und dem danebenliegenden neuen Kunstrasen. Am Donnerstag, 26. Juli, machen der TSG Ehingen und die SF Kirchen den Anfang. Auf dem zweiten Spielfeld spielen ebenfalls ab 18 Uhr der SV Granheim und die SG Griesingen. An diesem Abend sind acht Spiele vorgesehen, die Vorrunde wird abgeschlossen.

Das Halbfinale, die Platzierungsspiele und das Finale finden am Freitag, 27. Februar, statt. Gegen 21.20 Uhr wird der Sieger 2018 feststehen und damit der Nachfolger des SSV Ehingen-Süd, der nach 2016 auch 2017 im Endspiel den Pokal holte. Vor einem Jahr in Rißtissen setzte sich Süd gegen den damaligen Landesligisten TSG Ehingen im Finale mit 1:0 durch.

2017 war der TSV Rißtissen Ausrichter des Stadtpokals, diesmal trägt die TSG die Verantwortung, die an den drei Abenden auf zahlreichen Besuch hofft. Gespielt wird beim Stadtpokalturnier 2018 nicht nur auf dem Rasenplatz im Stadion, sondern auch auf dem neuen, erst kürzlich fertiggestellten Kunstrasen am Gollenäcker.

Das Spielfeld wird vor Beginn der Endrunde am Freitag, 27. Juli, auch offiziell eingeweiht. Um 18 Uhr beginnt das musikalische Rahmenprogramm der Stadtkapelle Ehingen. Nach kurzen Ansprachen von Roland Schenzle, Vorsitzender des Fördervereins der TSG-Fußballer, Roland Kuch, Vorsitzender der TSG Ehingen, und Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann weihen um 18.30 Uhr Pfarrerin Susanne Richter und Diakon Roland Gaschler den neuen Kunstrasen ein.

Party nach der Siegerehrung

Danach werden die Halbfinalspiele angepfiffen. Im Anschluss an das Endspiel auf dem Kunstrasen (geplanter Anpfiff: 20.10 Uhr) und die Siegerehrung findet im TSG-Vereinsheim eine Eröffnungsparty mit DJ Schmel (dahinter verbirgt sich der ehemalige TSG-Spieler Konstantin Schmelzer) und Bargetränken statt.