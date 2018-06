Annika Schepers holt Baden-Württemberg-Titel

In Ulm haben die Baden-Württembergischen Meisterschaften der U18 stattgefunden, die sehr erfolgreich für zwei Athletinnen der SG Dettingen verliefen. Im Kugelstoßen wurde Annika Schepers Baden-Württembergische Meisterin und war mit starken 15,12 meter die Einzige, die die 15 Meter übertroffen hat. Aufgrund der Vorleistungen gehörte sie zwar zum engeren Favoritenkreis, aber mit einem Sieg konnte nicht unbedingt gerechnet werden, da in der Altersklasse U18 zwei Jahrgänge zusammen gewertet werden, und sie noch dem jüngeren Jahrgang angehört.

Im Hammerwurf wurde sie Vierte mit 44,11 Meter, wobei sie die Norm für die Deutschen Meisterschaften wiederum nur knapp verfehlte. Mit dem Diskus wurde sie Sechste, und im Hochsprung mit sehr guten 1,60 Meter Siebte, womit sie wiederum ihre Vielseitigkeit zeigte. Mit dem Diskus war auch noch Sophie Hellmuth am Start, die mit 28,28 Meter ihre Bestleistung um einen Meter verbesserte, und mit dem damit erzielten zehnten Platz sehr zufrieden war.

Schepers war auch noch in Schweinfurt bei der U18-Gala am Start. Als Bundeskaderathletin war eine Teilnahme für sie Pflicht. Bei diesem Wettkampf ging es um die Qualifikation für die Europameisterschaften, zu denen jeweils die besten zwei jeder Disziplin fahren dürfen. Daher waren auch die besten acht deutschen Kugelstoßerinnen am Start. Schepers konnte sich toll verkaufen, und erzielte mit 15,13 Meter den hervorragenden vierten Platz. Zum zweiten Platz fehlte nur ein knapper halber Meter. Damit darf man auf die Deutschen Meisterschaften in Rostock Anfang August gespannt sein.

Bei den Württembergischen Mehrkampf-Meisterschaften der U14 in Nagold waren mit Karolina Bloching, Leni Fieder und Anna-Maria Fiesel auch drei Dettinger Athletinnen am Start. Bei einem sehr großen Teilnehmerfeld mit fast siebzig Starterinnen beim Jahrgang 2005, die alle den Vierkampf absolvierten, konnte sich vor allem Karolina Bloching von ihrer besten Seite zeigen. Sie war an diesem Tag topfit und konnte drei neue Bestleistungen aufstellen. Beim Weitsprung sprang sie mit 4,67 Meter so weit wie noch nie und beim 75-Meter-Sprint erreichte sie mit 10,63 Sekunden eine klasse Zeit. In ihrer Spezialdisziplin, dem Hochsprung, war sie mit 1,48 Meter die viertbeste im Feld. Bei ihrer schwächsten Disziplin, dem Wurf, verlor sie zwar ein paar Punkte, war aber mit für ihre Verhältnisse guten 28 Meter trotzdem zufrieden. Am Schluss standen damit 1842 Punkte zu Buche, das waren 50 Punkte mehr als ihre bisherige Bestleistung. Belohnt wurden diese guten Leistungen mit dem sehr guten 14. Platz unter Württembergs Besten. Anna-Maria Fiesel hatte ihre beste Leistung beim Wurf mit 30,50 Meter und Leni Fieder beim Weitsprung mit 4,22 Meter. Die anderen Disziplinen konnten sie sehr ausgeglichen absolvieren, so dass für beide am Ende ordentliche Vierkampfergebnisse herauskamen. Mit dem Mannschaftsergebnis konnten alle drei auch zufrieden sein, da sie damit zu den besten zwanzig Mannschaften in Württemberg gehören.