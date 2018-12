Annette Springers Flötenchor bezaubert

In Dächingen wird Musik groß geschrieben. Das gilt nicht nur für das leistungsfähige Blasorchester des Musikvereins, sondern auch für das von Annette Springer vor etlichen Jahren ins Leben gerufene Blockflötenensemble. Am Donnerstag hat es mit einem „Flötenzauber im Herbst“ in der Kirche rund 120 Zuhörer erfreut.

Jahrelang hat Annette Springer Grundschüler aus Dächingen mit dem Spiel auf Sopranblockflöten auf das Erlernen von Blasinstrumenten vorbereitet. Dabei kam ihr der Gedanke, ein komplettes vierstimmiges Blockflötenensemble auf die Beine zu stellen. Kurze Zeit später waren es acht Frauen aus Dächingen und aus einigen andern Orten, die sich im chorischen Blockflötenspiel übten und darin bald beachtliche Fertigkeit erlangten. Vergangenes Jahr brachten sie in der Dächinger Kirche im Advent vorweihnachtliche Weisen zu Gehör. Beim zweiten Mal erfreuten sie mit einem abwechslungsreichen Programm und anspruchsvollen Transkriptionen von Beethoven, Mozart, Chopin, Glenn Miller und Johann Strauss.

Das in allen Lagen doppelt besetzte Ensemble imponierte mit sauberer und ausgeglichener Intonation. Heike Treuer, Claudia Huber, Birgit Grab, Susanne Burgmaier, Petra Braun, Betty Ehrhart, Annette Springer und Rosi Springer musizierten vom York’schen Marsch bis zu einer Kurzfassung des Kaiserwalzers alles mit interpretatorischer Sorgfalt.

Von der Empore ließen Dana Huber und Anita Kübek ein Querflötenduett erklingen. In verschiedenen Blockflötenbesetzungen vernahm man Duette von Mozart, Bach und Gottfried Finger. Heido Springer und sein Schüler Daniel Bausch beeindruckten mit einem Hornduett. Populäre Flöten-Trios und -Quartette beendeten das vom Publikum begeistert applaudierte Konzert.