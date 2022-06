Anmeldung zur Musikalischen Früherziehung

Anmeldungen zur Musikalischen Früherziehung an der Musikschule der Stadt Ehingen für das Schuljahr 2022/23 sind ab sofort möglich. Dies teilt die Stadt mit. Die Musikalische Früherziehung ist ein zweijähriger Kurs und beginnt in der Regel zwei Jahre vor Schuleintritt im Alter ab vier Jahren. Die Musikschule der Stadt Ehingen plant ab 1. September neue Kurse in der Musikalischen Früherziehung (MFE) anzubieten. Der Unterricht ist wöchentlich am Nachmittag

Bei der Musikalischen Früherziehung gehen die Kinder gemeinsam auf Entdeckungsreise ins Land der Musik. Sie machen und hören Musik und drücken sie in Bewegung und in Bildern aus. Rhythmus und Musik unterstützen das Kind, Erfahrungen mit sich selbst und in der Gruppe zu machen. Über Geschichten und Bilder werden musikalische Grundlagen spielerisch erlebt, begriffen und gestaltet. Orff- und Percussioninstrumente gehören ebenso zum Unterricht wie Singspiele, Lieder und Tänze aus aller Welt.

Die musikalische Frühförderung trägt nicht nur zur Bildung musikalischer Grundfähigkeiten für eventuell späteren Instrumentalunterricht bei, sondern unterstützt auch eine vielseitige allgemeine Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.

Anmeldungen sind mit dem Anmeldeformular der Musikschule der Stadt Ehingen möglich. Das Formular ist ebenso wie detailliertes Informationsmaterial im Kindergarten, bei der Musikschule oder auf der Internetseite www.musikschule-ehingen.de zu finden. Die Musikschule der Stadt steht bei Fragen unter Telefon 07391/503-521 zur Verfügung.