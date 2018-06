Anführer in spe

Wurftraining der Steeples-Basketballer am Mittwochmittag in der Längenfeldhalle. Brian Butler, Mahir Agva und Co. netzen Dreier ein, als wollten sie manch miserable Quote vergangener Partien in der Pro A ausradieren. Mit dabei ist auch Neuzugang Devon Moore. Der Point Guard aus den USA, der beim Sieg gegen Cuxhaven eine ordentliche Premiere im knallgrünen Steeples-Dress gefeiert hat, ist zwar erst fünf Tage im Land, wirkt aber längst nicht wie ein Fremdkörper – ganz im Gegenteil. „Ich fühle mich wie ein Bestandteil des Teams“, sagt Moore nach dem Training.

Mit Hoodie-Pullover über dem Kopf, Handtuch und Wasserflasche in der Hand erzählt der 1,93-Meter-Schlaks, wie er die Steeples und Ehingen bislang wahrnimmt. Zunächst einmal der Job: „Es ist hier völlig anders als in der Ukraine oder Ungarn.“ Das waren Moores bisherige Stationen in Europa, „und dort ist man als Spieler für sich alleine. Hier wird man in die Mannschaft integriert, und zwar nicht nur sportlich.“

Basketball im Training, im Punktspiel und am Bildschirm

Bestens aufgenommen wurde er nicht nur von seinen englischsprachigen Teamkollegen wie Brian Butler oder Wes Eikmeier, sagt Moore. „Auch mit Mahir Agva komme ich gut aus.“ Dass viele Steeples noch blutjung und unerfahren sind, macht ihm nichts. Mit seinen 25 Jahren gilt Moore zwar längst nicht als alt, „aber mit meiner Erfahrung kann ich die Jungs demnächst mit anführen“.

Im Training will er mit den Steeples für den Feinschliff sorgen, dafür, dass die vielen kleinen Rädchen im Basketball-Uhrwerk noch reibungsloser ineinandergreifen. Während Point Guards oft klein und wendig sind, ist Moore aber hochgewachsen. Ein Nachteil? Moore setzt die Wasserflasche ab. „Nein, das ist eine Stärke“, sagt er. Seine 1,93 Meter geben ihm Spielübersicht, beweglich sei er trotzdem. Das ist für den europäischen Basketball auch notwendig: „Hier wird viel mehr gelaufen als in den USA.“

Nicht nur auf dem Trainingsplatz oder in der Pro A geht Moore auf Korbjagd. Er hat eine Mietwohnung in Ehingen – „natürlich mit Play-Station“. Was gespielt wird? „Fußball eher nicht“, sagt Moore augenzwinkernd mit Blick auf Deutschlands Lieblingssport. Gemeinsam mit anderen Steeples zockt er das bekannte NBA-Spiel.

„Ehingen habe ich mir auch schon ein bisschen angesehen.“ Sein Eindruck? „Nice“, sagt er in breitem, amerikanischen Englisch. Wo was ist – vom Supermarkt bis zur Bank– hat ihm die Mannschaft schon gezeigt. So habe er sich schnell zurechtgefunden. Was jetzt noch fehlt? „Mehr Punkte in der Liga.“

Moore ist optimistisch – nicht zuletzt wegen seines erfolgreichen Einstands. Viele Saisonspiele seien zuvor unglücklich verloren gegangen. Das war in der Zeit vor Moore. Der will zukünftig die Qualitäten einbringen, die auch in engen Partien das Pendel zugunsten der Steeples ausschlagen lassen. „Ich kann das“, sagt er. „Das weiß ich.“