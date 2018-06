Anerkennung für pfiffige Projekte

Drei Vereine aus dem Raum Ehingen sind im Europa-Park Rust mit einem Lotto-Sportjugend-Förderpreis ausgezeichnet worden. Bei dem Wettbewerb der Staatlichen Toto-Lotto-Gesellschaft Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie der Baden-Württembergischen Sportjugend erhielten im Gebiet Donau-Oberschwaben die SG Griesingen einen Hauptpreis (Platz drei), der TSV Rißtissen einen Sonderpreis und die Fußballabteilung des SV Ringingen einen Anerkennungspreis. Insgesamt wurden 127 Sportvereine aus Baden-Württemberg wurden für besondere Projekte in der Jugendarbeit ausgezeichnet.

Mehr als 450 Vereine hatten sich um die mit insgesamt 100 000 Euro dotierte Auszeichnung beworben. In zwölf Regionen wählte die Jury unter Vorsitze von Professor Dr. Klaus Bös jeweils zehn Preisträger für pfiffige ehrenamtliche Aktionen in den Jahren 2015 und 2016 aus. Den dritten Platz im Gebiet Donau-Oberschwaben und damit 1000 Euro verdiente sich die SG Griesingen für die Jugendfreizeit unter dem Motto „Ab in den Weltraum“. Die Freizeit hatte das Ziel, Selbstbewusstsein und Gruppengefühl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zu stärken und ihnen Entfaltungsraum für Kreativität und Anregung zu Bewegung und Beschäftigung außerhalb digitaler Medien zu bieten. Zudem sollten neu zugezogene Kinder aus einem Neubaugebiet in den Verein integriert werden.

Jugendliche einbinden

Einen der mit 400 Euro dotierten Anerkennungspreise in Donau-Oberschwaben gab es für den SV Ringingen für das Projekt „Oxx-Sport-Arena“. Jugendliche waren bei der Planung der Fußballhalle in Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse eingebunden und hatten beim wesentlich in Eigenregie erfolgten Bau der Arena die Chance, zu ihrer Ausbildung in fachfremden Gewerken Zusatzqualifikationen zu erhalten. Nach der Fertigstellung profitiert der Nachwuchs durch reibungslosen Trainingsbetrieb in der kalten Jahreshälfte.

Zudem wurden landesweit sieben Vereine mit einem mit 1200 Euro dotierten Sonderpreis bedacht. Darunter war der TSV Rißtissen mit dem Projekt „TSV Rißtissen isst gesund“. Der TSV stellte sich der Aufgabe, das Thema Ernährung aktiv ins Leben im Sportverein einzubinden. Ein besonderer Fokus liegt auf die Vorbildfunktion der Übungsleiter, die nicht nur sportliche Inhalte und Sozialkompetenzen vermitteln, sondern auch auf das Ernährungsverhalten eingehen.

Der mit 6000 Euro dotierten Landessieg ging an den TSV Fortuna Götzingen (Neckar-Odenwald-Kreis), der ein Fußballcamp unter dem Titel „You never walk alone“ in Uganda organisiert hatte.

„Es ist immer wieder faszinierend, was unsere Vereine auf die Beine stellen“, sagte Lotto-Geschäftsführerin Marion Caspers-Merk bei der Preisverleihung im Europa-Park. „Alle Preisträger beweisen mit ihrem Einsatz, wie sehr der Sport die Menschen bewegt. Basis dafür ist die engagierte Jugendarbeit der 11 500 Sportvereine im Land.“

Preisträger im Gebiet Donau-Oberschwaben (Landkreise Biberach, Ravensburg, Alb-Donau-Kreis und Ulm). Die Hauptpreise sind mit 2000, 1500 bzw. 1.000 Euro dotiert. Die Anerkennungspreisträger erhalten jeweils 400 Euro.

Hauptpreise: 1. Platz (dotiert mit 2000 Euro) TSV Riedlingen Abteilung Schwimmen; 2. Platz (1500 Euro) FV Asch-Sonderbuch; 3. Platz (1000 Euro) SG Griesingen.

Sonderpreis: TSV Rißtissen

Anerkennungspreise: DAV Sektion Ulm; Abteilung Biathlon/Ski; SV Ringingen; FV Biberach; SSV Ulm 1846 Kindersportschule; SC Heroldstatt, Abteilung Breitensport; TSV Blaustein; SV Binzwangen Bike & Run.