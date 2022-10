Andy Borg kommt mit der Starparade

Auch in diesem Jahr macht „Die große Starparade mit Andy Borg“ wieder Halt in der Lindenhalle in Ehingen. Neben TV-Moderator Andy Borg werden am Donnerstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr zahlreiche fernsehbekannte Künstler der Schlager- und Volksmusikszene auftreten und sich sozusagen das Mikrofon in die Hand geben. Wie die Veranstalter mitteilen, werden sich die Geschwister Anita & Alexandra Hofmann sowie Mara Kayser ebenso präsentieren wie die aktuelle DSDS-Teilnehmerin Paulina Wagner, die Geschwister Niederbacher und Nadin Meypo. Die Siegerin der TV-Sendung „Immer wieder sonntags“ Pauline aus dem Elsass sowie der ARD-Sommerhitkönig Robin Leon sind ebenfalls mit dabei bei diesem Staraufgebot. Auch die italienische Schlagerstimme Rosanna Rocci wird auftreten.

Andy Borg ist seit über 30 Jahren einer der erfolgreichsten Stars im Schlagergeschäft. Bei seinen zahlreichen Hits wie „Arrivederci“, „Claire“, „Die berühmten drei Worte“ und „Ich will nicht wissen, wie du heißt“ steht vornehmlich eines im Mittelpunkt: Die Liebe. Damit hat sich der gebürtige Österreicher einen festen Platz in den Herzen seiner Fans ersungen.

Die „Geschwister Hofmann“ – so wurden Anita und Alexandra Hofmann bekannt - spielen gemeinsam 15 verschiedene Instrumente, haben über 20 Alben herausgebracht und waren schon auf 59 Tourneen.

Mara Kayser gilt als Grand Dame des deutschen Schlagers, schreiben die Veranstalter weiter. „Gerade heute ist es wichtig, Gefühle zu zeigen“, wird die Sängerin zitiert. „In unserer schnelllebigen Zeit sind sie unser kostbarster Schatz.“

Nadin Meypo gilt laut Mitteilung mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Mit ihrer aktuellen Single ist sie derzeit in die Charts eingestiegen und produziert gerade ein neues Album.

Die Geschwister Niederbacher – das sind Manfred, Christina, Angelika und Andrea. Auch wenn es zwischen den Geschwistern teilweise große Altersunterschiede gibt, stehen die Südtiroler mit voller Begeisterung und Leidenschaft zusammen auf der Bühne und begeistern ihr Publikum mit ihrer Volksmusik, heißt es. Für ihre großen Erfolge wurden sie 2017 mit der „Meraner Rose“ in Gold ausgezeichnet.