Andy Borg begeistert Ehinger Fans

Neun Jahre lang hat Andy Borg von 2006 bis 2015 den von Freunden der Volksmusik zum TV-Highlight gemachten Musikantenstadl erfolgreich moderiert. Mehr als 7,5 Millionen Fernsehzuschauer in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol sahen nach der Premiere in Wiener Neustadt seine zweite Sendung aus Graz. Ein Zehntausendstel davon erlebten den Star am Freitag in der Lindenhalle live.

Leicht eingängige Musik und Smalltalk sind das Kennzeichen von Andy Borgs Bühnenpräsentation. Locker und leicht sarkastisch wie immer führte er sich in Ehingen nach dem Vorprogramm selbst ein: „Servus, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich, i bin a Wiener.“ „Süß singt der Engel Chor: Weihnacht! Und draußen rieselt leis' der Schnee“, sang er die deutsche Version von Irving Berlins „ I'm dreaming of a white Christmas“.

Kritik am Fernsehen

„So, das war der weihnachtliche Teil“, ging Andy Borg dann direkt zur Fernsehkritik über. Dass ihm ARD, ORF und SRF vor vier Jahren den Stuhl vor die Tür stellten, hat er ihnen nämlich nicht verziehen. „Neun Jahre hab ich den Musikantenstadl gemacht, dann war ich zu alt. Dann haben’s die Jungen einmal gemacht“, merkte er unter frenetischem Applaus des Publikums zum umgehenden Ende der Show nach seiner Zeit an. Seine direkten Nachfolger blieben weitgehend unbekannt. Seit Dezember 2018 moderiert Borg im SWR die Musikshow Schlager-Spaß. Mit solchem machte er auch in Ehingen dem Publikum die meiste Freude.

„Die Kollegen im Fernsehen sind geschminkt, ich bin sandgestrahlt“, brachte Andy das Publikum erst noch einmal zum Lachen, ehe er mit „Cara mia“ Jubel auslöste. „Kennt ihr noch Schallplatten?“, fragte er seine noch in der LP-Zeit aufgewachsenen Zuhörer und kündigte aus Tagen, als „ich noch schwarz-weiß gesungen hab“, seinen unsterblichen Erfolgstitel „Die berühmten drei Worte“ an. Wer lässt sich nicht gerne ins Ohr singen „Ich liebe dich“? Die Mischung aus Kabarett und mitreißendem Gesang ist es, die Andy Borgs Show groß herauskommen lässt.

Die voluminöse Stimme und die Bühnenpräsenz eines Künstlers, der es versteht, sich das Publikum in einer Weise zu erschließen, die ihm so leicht keiner nachmacht, können ihre Wirkung nicht verfehlen. Dem finalen Höhepunkt strebte der Adventsstadl zu, als Fans namens Ilse und Albert an einer Seite des Saals ein Transparent hochhielten mit „Arrivederci“ und „Adios“. Sie bekamen, was sie wollten und dazu aus Borgs allererster Schallplatte „Das Boot, mit den beiden Fischern von San Juan“. Mit dem Lied „dem ich alles zu verdanken hab“ verabschiedete sich Andy Borg: „Ich komm' verlassen mir vor, drum adios, adios, adios, Amor“. Das war 1982 der Startschuss seiner Karriere.

Tiroler allesamt eröffneten den Adventsstadl in der Lindenhalle. Nach Oberkrainer Art präsentierten sich Robert Wieser, Lois Wibmer, Peter Wibmer, Sepp Wibmer und Florian Obermoser als Ensemble Osttirol mit Weihnachtsliedern aus ihren Bergen. „Misteln vom Bam“ brachten sie als Geschenk der „Zillertaler Schürzenjäger“ mit.

In Oberperfuss im Nordtiroler Inntal ist der 21-jährige Marco Spiegl daheim. „Wenn’s weihnachtet, dann muss ich nach Tirol“, lautete der Ausdruck seines Sehnens nach dem heimeligen Jahresendzeitfest. „Wär’ ich nur ein- oder zwei- oder dreitausend Jahr am Leben“, machte er Lust auf ein längeres Dasein.

Südtiroler sind die Geschwister Niederbacher aus den kleinen Bergdorf Mühlbach oberhalb von Gais am Beginn des Tauferer Ahrntals. „Machmal schweigen auch die Berge“ bekam das von Manfred mit seinem Akkordeon, Christina und Angelika mit ihrem süßem Gesang und Andrea mit der steirischen Harmonika und der Gitarre entzückte Publikum zu hören.

Weihnachtlicher Abschluss

Zum Schluss bat der bejubelte Star des Abends Künstler des Vorprogramms auf die Bühne und sang mit dem Ensemble Osttirol, Marco Spiegl und den Geschwistern Niederbacher „Leise rieselt der Schnee“. Als deutsche Version von „Highway to Hell“, kommentierte der schmähende Wiener augenzwinkernd das gefühlsbetonte Vorweihnachtsliedchen.