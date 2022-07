Andre Nation verstärkt die Basketballer

Das Team von Headcoach Johannes Hübner nimmt immer weiter Form an. Nun kann die Verpflichtung von Andre Nation verkündet werden. Der 29-Jährige kann vielseitig auf verschieden Positionen zum Einsatz kommen und besitzt bereits einige Jahre Erfahrung im europäischen Basketball.

Direkt nach seiner Zeit an der James Madison University (Division I) zog es den 1,96-großen US-Amerikaner nach Irland, wo er seither für das im Süden beheimatete Team aus Ballincollig auf Korbjagd ging. Auf der grünen Insel legte Andre Nation durchgehend starke Zahlen auf, wobei er in der abgelaufenen Spielzeit auf 26,4 Punkte, 9,3 Rebounds, 3,3 Assists und 2,6 Steals pro Spiel kam. Auch seine starke Drei-Punkte-Quote von 50 Prozent verhalf ihm so zum „Import Player of the Year“-Award.

„Wir freuen uns sehr, dass Andre sich für uns entschieden hat. Er ist ein Spieler, der schon internationale Erfahrung bei einem Programm mit ähnlicher Philosophie vorweisen kann. Daher ist er es gewohnt, mit jungen Spielern zu arbeiten und zusammen als Team zu agieren. Das ist genau das, wonach wir gesucht haben. Auch durch die Kontakte, die wir im Laufe des Recruitings bezüglich Andre hatten, konnten wir sowohl spielerisch als auch charakterlich ein sehr positives Bild von ihm gewinnen. In den persönlichen Gesprächen mit ihm konnte er uns voll und ganz überzeugen, weshalb wir begeistert sind, ihn nun bei uns begrüßen zu dürfen“, kommentiert Johannes Hübner den Transfer.

Auf der anderen Seite konnte auch der Trainerstab überzeugen: „Einer der Gründe für mich nach Ehingen und Urspring zu kommen, waren definitiv die Coaches. Ich hatte tolle Gespräche mit ihnen, welche sehr zu meiner Entscheidungsfindung beigetragen haben. Nun möchte ich mich in Deutschland beweisen und meine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ich möchte die jungen Spieler anführen und besser machen, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen. Am Ende des Tages wollen wir alle gewinnen und das wird auch unser Ziel sein!“