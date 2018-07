An sechs Tagen ist das Bierkulturhotel schon ausgebucht

Einen Moment lang wollte sich der Richtbaum selbstständig machen, dann hatten die sechs Mitarbeiter der Zimmerei Hamberger aus Zwiefalten alles im Griff.

Stilecht mit drei Schluck Schwanen-Festbier feierte Zimmerei-Chef Ingo Hamberger zusammen mit den Mitarbeitern Alois Auchter, Henning Hausmann, Bernd Griesinger, Jürgen Bader und Egon Graberits auf dem Dach das Richtfest, während drei Etagen tiefer auf der Innenhof-Baustelle Michael Miller von der Brauerfamilie der versammelten Festgemeinde verkündete, dass das Haus mit seinen 50 Zimmern im kommenden Jahr schon jetzt an sechs Tagen ausgebucht ist, obwohl die Fertigstellung erst für März erwartet wird. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Miller. Grund sei die Aufnahme in das Buchungssystem von Best Western, die als internationale Marke mit den Bauherren Miller zusammenarbeiten.