An diesem Wunschbaum hängen viele unerfüllte Wünsche

Menschen, bei denen das Geld nicht für die Erfüllung kleiner Wünsche reicht, konnten in der letzten Zeit beim Tafelladen oder der Caritas und bei beiden großen Kirchen ihre Wünsche bis zu einem Wert von 30 Euro anonym auf eine rote Karte schreiben. Diese Karten haben Ulrike Krezdorn vom ökumenischen Ausschuss beider Kirchen, Lothar Huber und Thomas Sontheimer vom Förderverein des Tafelladens an einen Baum gehängt. Einer dieser Wunschbäume stand am Samstag während der Marktzeit am Eingang der Schulgasse, einer steht im Hotel Schwanen, einer vor der Konviktkirche und einer vor dem evangelischen Jugendheim. Passanten konnten sich die Karten abpflücken und die Wünsche erfüllen, die Geschenke an einem der Pfarrämter oder beim Caritasbüro am Wenzelstein und in der Hehlestraße abgeben, dort sind die Namen der Empfänger der Geschenke bekannt. Die Namen sollen auf jeden Fall aber anonym bleiben. Am nächsten Samstag wird so ein Wunschbaum nochmal auf dem Marktplatz stehen.

Meist gelesen in der Umgebung Ehingen Baur erklärt moderne Begräbnisformen