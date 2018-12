An diesem Tag werden in Ehingen die Christbäume eingesammelt

Die Christbaumabfuhr findet einheitlich am Dienstag, 8. Januar, in Ehingen, Berkacher Grund, Dintenhofen, Erbstetten, Ernsthof, Herbertshofen, Nasgenstadt, Unterwilzingen, Vogelhof und Volkersheim statt. In den übrigen Teilorten sammeln örtliche Vereine und Organisationen die Christbäume für das Funkenfeuer. Die Termine werden ortsüblich bekanntgegeben.

Die Christbäume müssen an den Abfuhrtagen vor 7 Uhr gut sichtbar und ohne Reste von Dekoration bereitgestellt sein.

Nur dann können sie auf dem Funken verbrannt oder als Grüngut entsorgt werden. Bäume mit Schmuckresten oder Bäume, die nicht deutlich erkennbar zur Abfuhr bereitgestellt wurden, werden bei der Abfuhr nicht mitgenommen.

Die Christbäume können auch auf der Deponie Litzholz, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr abgegeben werden.