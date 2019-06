Amy Siebert feiert 15 Jahre Biergarten am Groggensee

Seit 15 Jahren betreibt Amy Siebert mit Unterstüzung ihres Mannes Alexander den Biergarten am Groggensee. Am Freitagabend wurde das Jubiläum bei optimalem Wetter mit einer Freiluftparty ganz groß gefeiert. Ab 18 Uhr ging es langsam an, aber noch vor Sonnenuntergang füllte sich das Gelände im westlichen Teil der Parkanlage mit einer großen Menge froh gelaunter Gäste.

Jeder von ihnen wurde mit einem Gratiscocktail begrüßt. DJ Toast brachte Sound auf die Wiese, bis die Gruppe „Rebeldes Mind“ mit Fabio Lentini (Leadgesang, Gitarre), Markus Beck (Gesang Gitarre), Chico Denis (Gesang, Bass) und Joschua Schmid (Gesang, Schlagzeug) das Publikum mit der passenden Musik live in Stimmung versetzte. Hairstyling präsentierten Denis und Udai von Jimmy`s aus der Hauptstraße kurzfristig in die Grünanlage verlagertem Brooklyn Barbershop. Eine atmosphärische Bereicherung brachten Gazmend Avdijaj und Denis Avdijaj von „Jimmy’s Shisha Lounge“ ins Spiel. Lange zog sich eine perfekte Sommernacht dahin.