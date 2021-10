Am Wolfert ist ein Treffpunkt für Boule-Fans entstanden

Wer am Turnier „Ehingen spielt Boule“ mitmachen will, kann sich bis 15. Oktober unter der Nummer 0177/316 19 82 bei Sylvia Cittlau anmelden. Die Startgebühr beträgt fünf Euro, drei davon werden für einen guten Zweck in Ehingen gespendet. Das Turnier beginnt pünktlich um 14 Uhr, eigene Kugeln sind keine Voraussetzung, wer welche braucht, sollte das allerdings bei der Anmeldung angeben.