Bei einem Unfall am Dienstag in Ehingen erlitt eine Frau leicht Verletzungen.

Die 36-Jährige wollte gegen 13 Uhr in den Kreisverkehr bei der Albert-Einstein-Straße einfahren. Sie kam aus Richtung B311. Vor der Einfahrt musste sie anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 61-Jährige zu spät. Sie fuhr mit ihrem VW in den VW der 36-Jährigen. Sie erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 5.000 Euro.