Am Heiligen Abend kam in Ehingen ein richtiges Christkind zur Welt

Als überall im Land Bescherung am Heiligen Abend war, ist die kleine Laura-Christina Müller im Ehinger Krankenhaus um 19.43 Uhr auf die Welt gekommen. Dichtes dunkles Haar, richtige Pausbacken und ein Stupsnäschen hat die niedliche Tochter von Annika und Simon Müller aus Granheim und ein staatliches Geburtsgewicht von 4040 Gramm bei 55 Zentimetern Größe.

Ihr errechneter Geburtstermin wäre schon am 20. Dezember gewesen, doch das kleine Mädle hat sich etwas Zeit gelassen. „Nun feiert sie später am besten in ihren Geburtstag hinein, um alle Geschenke auszuschöpfen“, scherzte Papa Thomas Müller.

Nach einem Tag nach Hause

Der Landmaschinentechniker und seine Frau Annika waren froh, im Ehinger Kreiskrankenhaus ein Familienzimmer bekommen zu haben. „Das gibt es nur hier, die Betreuung ist auch sehr gut“, lobten die Eltern. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag ging die Familie heim, denn da wartet die „große“ Schwester Lisa Marie – 16 Monate alt.