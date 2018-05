Am Ende wird es sehr deutlich

Mit dem wohl schnellsten Tor des Spieltags leitete der SV Ringingen in der ersten Minute seinen Heimsieg gegen Nachbar SV Oberdischingen ein.

SZ-Topspiel: SV Ringingen - SV Oberdischingen 4:0 (1:0). - Tore: 1:0 Louis de Veer (1.), 2:0 Florian Stöferle (50.), 3:0 Stefan Denkinger (80.), 4:0 David Braunsteffer (87.). - Schon vom Anspiel weg ging der SV Ringingen in Führung. Dabei verletzte sich Gästetorhüter Dominik Rieger und wurde wenig später durch Max Ostertag ersetzt. Das Spiel konnte in der ersten Halbzeit niemand vom Hocker reißen. Viel Geschiebe im Mittelfeld. Die Gastgeber waren zweikampfstärker und insgesamt auch aktiver. Oberdischingen zögerte zu lange und konnte seine einzige Chance in der ersten Halbzeit nicht nutzen. Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste mit mehr Elan ins Spiel. Doch gab es zu viele Ballverluste im Mittelfeld. Schon in der 50. Minute erhöhte Florian Stöferle. Oberdischingen hatte kurz darauf mit einem Schuss an die Querlatte Pech. Ersatztorwart Max Ostertag hielt in der 65. Minute einen Foulelfmeter. Nach einem Eckball erhöhte Stefan Denkinger durch Kopfball auf 3:0. Nicht genug: David Braunsteffer gelang sogar noch das 4:0. - Res: 4:0.