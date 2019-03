Am Aschermittwoch gibt es zur Reinigung das Aschenkreuz

Nach der bunten lauten Fasnet ist nun in den Kirchen alles anders als sonst, das haben die Kinder in St. Michael schnell am Aschermittwoch gesehen. Hinter dem Altar hängt jetzt ein Hungertuch, die Kinder waren die ersten, die es anschauen durften.

Die weißen Kerzen sind durch ockerfarbene ersetzt worden, Blumenschmuck fehlt. Doch bevor die Kinder mehr über die Fastenaktion zugunsten von El Salvador erfuhren, wurden vor der Kirche die Palmzweige vom letzten Jahr verbrannt, mit deren Asche bekamen die Erwachsenen am Abend ihr Aschenkreuz, für das der Kinder wäre sie noch zu heiß gewesen. Dafür nahmen die Gemeindereferentinnen Sabine Knorr und Michaela Wohnhas die Asche vom letzten Jahr.

Die Fastenaktion Misereor hat 2019 Jugendliche in El Salvador im Blick. Kindgerecht haben die beiden Gemeindereferentinnen den Kindern mit Rudi Rucksack Näheres dazu erzählt. Fruchtbare Erde dank vieler Vulkane gibt es in dem kleinen mittelamerikanischen Land, aber auch schwere Erbeben und Hurrikane, die die Hütten der Ärmsten dort immer wieder zerstören. Mit der Sammlung dieses Jahr soll armen Kindern in El Salvador der Schulbesuch ermöglicht werden, die Kinder lernen außer Lesen, Schreiben und Rechnen dort auch wie man einen Garten anlegt um Obst und Gemüse anzubauen.

Ein Heft über El Salvador bekamen die Kinder mit, um mehr über das Leben dort zu erfahren. Außerdem bekam jedes Kind eine kleine Opferkasse, wo das Geld für nicht gekaufte Leckereien hineinkommen soll. Am Karfreitag werden diese Kassen in der Kirche eingesammelt.

„Gottes Liebe ist so wunderbar, so groß“ sangen die Kinder mit ihren Eltern. Michaela Wohnhas betete mit ihnen „Gott schenkt uns alles, was wir zum Leben brauchen, auch wir haben mehr Möglichkeiten als wir denken“. Anschließend las sie den Kindern die Geschichte von der Speisung der 5000 vor.

„Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Er schuf sie gut, er schuf sie schön“, sangen Kinder und Eltern.

„Diese Asche soll ein Zeichen der Reinigung sein, Hörende wollen wir sein auf deine Botschaft“, sagte Sabine Knorr, bevor sie und Michaela Wohnhas den Kindern das Aschenkreuz auf der Stirn auftrugen.