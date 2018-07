Am 2. September wird Ehingens Altstadt zum Laufzentrum

Die TSG Ehingen veranstaltet am Sonntag, 2. September, den 22. Ehinger Stadtlauf, Start und Ziel ist am Marktplatz in Ehingen. Der Hauptlauf über zehn Kilometer wird um 15 Uhr gestartet. Die Strecke ist amtlich vermessen und bestenlistenfähig. Außerdem gibt es um 15 Uhr einen Jedermann-Lauf über rund vier Kilometer ohne Altersklassenwertung. Davor starten von 13 bis 13.45 Uhr die Schüler und Jugendlichen der Jahrgänge 2010 bis 1999 über eine Strecke von 1200 Metern. Start über 400 Meter für die Bambini (Jahrgängen 2011 und jünger) ist um 14 Uhr. Gegen 14.15 Uhr werden die drei Erstplatzierten aller Altersklassen der Schüler und Jugendlichen mit Pokalen und Sachpreisen geehrt. Die Staffelläufe für Schulen, Vereine, Familien, Betriebe und Behörden werden um 16.30 Uhr gestartet. Eine Staffel besteht aus drei Läufern, die jeweils eine Strecke von 500 Metern zu bewältigen haben. Meldeschluss für den Ehinger Stadtlauf ist am Freitag, 31. August, 20 Uhr, Nachmeldungen sind am Wettkampftag möglich. Alle Finisher erhalten das Ehinger Stadtlauf-T-Shirt, das im Startgeld enthalten ist, und eine Urkunde. Bei der Hauptlauf-Siegerehrung gegen 17 Uhr werden die Erst- bis Drittplatzierten aller Altersklassen ausgezeichnet. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.tsg-ehingen-leichtathletik.de. SZ-Archivfoto: kö