Amüsante Kriminacht mit Morden, Staatsanwalt und Cops

Eine höchst amüsante Kriminacht erlebten im Rahmen des Literatursommers Baden-Württemberg viele Gäste im Franziskanerkloster Ehingen mit den Autorinnen Adi Hübel, Bettina Hellwig und Monika Küble sowie dem Staatsanwalt Christof Lehr. Dazu spielten waschechte Polizisten flotte Musik. Gesungen hat Marina Mast, regelmäßig Gast auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt und bekannt von „Voice of Germany“.

Nach dem die „Cops Unlimited“ Thomas Kneer, Oliver Bartke vom Revier Ehingen, Max Huber vom Revier Eislingen und Norbert Huber von der Polizeischule Biberach zusammen mit Marina Mast den Besuchern ordentlich eingeheizt hatten, las die Ulmerin Adi Hübel aus ihrem Werk „Das beste Stück“. Da ging es um die Ehemänner von drei Freundinnen, die aus unterschiedlichen Gründen entsorgt werden sollten, einer nervte durch zu viel Fürsorge und dauernde Präsenz, ein anderer ging intensiv fremd. Mit geschlossenen Augen stellen sich die Damen das herrliche Leben ohne diese Männer vor. Mit den richtigen Pilzen eingebettet in ein Omelette wollen sie sich ihrer entledigen. Das hat Adi Hübel so witzig beschrieben und hervorragend gelesen, dass kein Augen trocken blieb. Als es mit dem Betulichen zu einem Riesenkrach schon vor der Pilzmahlzeit kam und er mit Vehemenz die Pfanne zerschlug, gab der den Löffel ab, bevor er überhaupt gegessen hatte und schon ging bei ihr die Jammerei los.

Bettin Hellwig ist studierte Medizinerin sowie Pharmazeutin und bringt ihr Wissen in ihre Krimis ein. „Da gibt es spannende Wechselwirkungen, wenn man sich auskennt, das macht total Spaß“, sagte sie. „Handlungsanweisungen für Mörder“ hat ihr mal ein Leser vorgeworfen. Reiten ist ihre andere Leidenschaft. Sie las aus „Julmonds Tod“, Pferdekenner erraten es: Der Krimi muss im Gestüt Marbach spielen. Julmond, ein Trakehnerhengst hat die württembergische Warmblutzucht dort begründet. Die Leiche wird hier in der Lauterquelle gefunden. Die Dritte im Bunde, Monika Küble, kommt vom Bodensee, auch ihr historischer Krimi „Brennende Wahrheit“ ist dort angesiedelt, Joseph Victor Scheffel spielt eine wesentliche Rolle, sei hier verraten.

Christof Lehr ist Leitender Staatsanwalt in Ulm. Er erzählte von der ganzen Bandbreite der Arbeit der Staatsanwaltschaft, einer eigenen Behörde, zu der in Ulm 32 Staatsanwälte gehören, von den engen Beziehungen zur Polizei, der Zusammenarbeit mit der Kripo. 1000 Fälle hat jeder dieser Staatsanwälte im Jahr zu bearbeiten. Der Auftritt vor Gericht ist nur ein Bruchteil ihrer Arbeit. Der Mord am Erbacher Baggersee war eines seiner Themen im Franziskaner. „Ich bin mit Leib und Seele Staatsanwalt, man schaut in alle Gesellschaftsschichten“, sagte Lehr.