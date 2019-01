Altheimer Frauen sind in der Endrunde mit dabei

Zum ersten Mal ist es der SG Altheim gelungen, sich für die Endrunde der Hallenfußball-Verbandsmeisterschaft zu qualifizieren. Der Landesligist sichert sich als Dritter des Vorrundenturniers in Ehingen das Weiterkommen. Ausgeschieden ist dagegen die SG Dettingen, die in der Längenfeldhalle in ihrer Gruppe ohne Sieg geblieben ist.

Gruppe A: Als Bezirkshallenmeister qualifizierte sich die SG Dettingen für das Verbands-Vorrundenturnier in Ehingen. Von Beginn an stand für das Team um SGD-Trainer Patrick Baier der „Spaß am Fußballspielen“ im Vordergrund. Ebenfalls wollte man sich laut Baier gut verkaufen, dies ist seiner Mannschaft auch gelungen. Obgleich die SG Dettingen ohne einen Sieg auf dem letzten Platz der Gruppe A landete, zeigte die Dettinger Mannschaft gute Leistungen. So punktete man einmal gegen den SV Alberweiler II (1:1) und verlor jeweils nur 1:2 gegen den Gruppensieger TSV Tettnang, 1:2 gegen den SV Asch-Sonderbuch und 0:2 gegen die SG Altheim. Baier ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Die SG Altheim dagegen konnte sich in der gleichen Gruppe auch gegen höherklassigere Mannschaften gut präsentieren. Zwar verlor man gegen den Oberligisten aus Tettnang mit 0:2, konnte jedoch gegen die Regionenligisten SV Alberweiler II (4:0) und TSV Albeck (2:1) gewinnen. Die Vorentscheidung in der Gruppe A um den Einzug in das Halbfinale gab es im vorletzten Spiel der SGA gegen den Verbandsligisten SV Asch-Sonderbuch: Bei einer Niederlage hätte Altheim das Halbfinale bereits vorzeitig abhaken können, ein Unentschieden hätte Asch-Sonderbuch einen Vorteil verschafft, da das Team zu diesem Zeitpunkt einen Punkt mehr hatte als Altheim. Doch Altheim gewann 1:0 nach einem perfekten Konter und dem Siegtreffer von Tülay Tarakcilar. In den letzten Minuten drückte Asch-Sonderbuch, hatte einen Pfostenschuss und weitere Chancen, die jedoch knapp am Tor vorbeigingen. „Wir hatten Glück im Spiel gegen Asch-Sonderbruch, aber haben nicht unverdient gewonnen“, sagt SGA-Spielerin Tanja Kottmann. Mit dem Sieg zog Altheim in der Tabelle an Asch-Sonderbuch vorbei und konnte nach dem 2:0-Sieg gegen die SG Dettingen als Gruppenzweiter in das Halbfinale einziehen.

Gruppe B: In der Gruppe B konnte sich der SV Jungingen souverän und ohne ein Gegentor den Gruppensieg sichern. Lediglich gegen den FV Bellenberg gab der spätere Turniersieger beim 0:0 Punkte ab. Der FV Bellenberg vergeigte sein erstes Spiel gegen Sondelfingen (0:2) und hatte am Ende – weil Landesligist Sondelfingen nur gegen Jungingen verlor – als Tabellendritter das Nachsehen. Enttäuschend in dieser Gruppe: die Teams aus dem Bezirk Riß, FC Wacker Biberach und SV Dettingen/Iller auf den letzten beiden Plätzen.

Halbfinale: Sowohl im ersten Halbfinale zwischen dem TSV Tettnang und TSV Sondelfingen, wie auch im zweiten Halbfinale zwischen dem SV Jungingen und der SG Altheim konnten nach regulärer Spielzeit keine Treffer erzielt werden. Im Sechsmeterschießen waren dann der Oberligist aus Tettnang und der Verbandsligist SV Jungingen treffsicherer und zogen ins Finale ein.

Spiel um Platz Drei: Das Platzierungsspiel war bedeutsamer als das Finale, denn es ging um das dritte Ticket für das Verbandsfinale am 10. Februar in Frankenbach. Im Duell der Landesligisten Sondelfingen und Altheim war die SGA in einem spannenden Duell das bessere Team und gewann durch das Tor von Tülay Tarakcilar mit 1:0. Mit dem positiven Turnierausgang haben die SG Altheim und deren Trainer Gerhard Kottmann ihr Ziel erreicht und ziehen in das Endturnier auf Verbandsebene ein.

Endspiel: Das Finale der für die Endrunde bereits qualifizierten Mannschaften aus Jungingen und Tettnang entschied der SV Jungingen mit 1:0 für sich.

Die Finalisten und der Drittplatzierte sind für das Finalturnier am 10. Februar in Heilbronn-Frankenbach (Bezirk Unterland) qualifiziert.