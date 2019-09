Altheim will als erstes Team gegen Riedlingen punkten

Nach dem hohen Sieg in Hohentengen ist das Selbstvertrauen beim Fußball-Bezirksligisten TSG Ehingen gewachsen, nun peilt man den ersten Dreier vor heimischem Publikum. Die SGM Schwarz Weiß Donau will ihren ersten Saisonsieg einfahren, Gegner ist Hohentengen. Schwer wird es für die SG Altheim im Heimspiel gegen den TSV Riedlingen. Nur die SG Öpfingen muss von den vier Bezirksligisten aus dem Raum Ehingen am fünften Spieltag auswärts antreten.

TSG Ehingen – FC Krauchenwies/Hausen (Samstag, 16 Uhr). - TSG-Trainer Joachim Oliveira hat den ersten Sieg seiner Mannschaft von der Ferne aus erlebt. Er war zu einem Kurzurlaub von Samstag bis Mittwoch in Südtirol. „Wir machen da weiter, wo wir in Hohentengen aufgehört haben“, ist der Ehinger Trainer überzeugt. Doch er ist weit davon entfernt, den Gegner Krauchenwies/Hausen auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir nehmen auch unseren nächsten Gegner ernst“, sagt Oliveira. Die Gäste haben bisher nur ein Heimspiel gewonnen und dreimal klar verloren. Er hofft, dass durch den Sieg in Hohentengen nun eine Erfolgsserie gestartet wird. Man müsse von Anfang an den Gegner unter Druck setzen und werde dann auch zu Torchancen kommen. Bei einem breiten Kader kann Joachim Oliveira im Spiel am Samstag aus dem Vollen schöpfen.

FV Altheim – SG Öpfingen (Sonntag, 11.30 Uhr). - Zur ungewohnten Uhrzeit wird das Spiel am Sonntag angestoßen. Gästetrainer Felix Gralla weiß, dass sein Gegner schwer auszurechnen ist. Das 7:0 der Altheimer am vergangenen Wochenende, nach zuvor magerer Ausbeute, mahnt zur Vorsicht. „Wie bei allen anderen Spielen, lassen wir zunächst den Gegner das Spiel machen, um dann entsprechend zu reagieren“, so der Gästetrainer. Die SG Öpfingen hat aus den nächsten beiden Spielen insgesamt vier Punkte als Ziel. Fehlen werden Trainer Gralla am Sonntag Philipp Mall und Mathias Haible.

SGM Schwarz Weiß Donau I – SV Hohentengen (Sonntag, 15 Uhr). - Im Rückblick auf den vierten Spieltag ergibt sich für die Gastgeber ein deutliches Plus. „Wir sind jetzt zwei Spiele ungeschlagen und haben am Sonntag den ersten Sieg im Visier", sagt Trainer Timm Walter. Die Verletztenliste lichtet sich und nun ist am Sonntag auch Jannik Sachpazidis wieder im Team. „Meine Mannschaft ist heiß auf die ersten drei Punkte“, so Timm Walter. Der Trainingsbesuch bei der SGM insgesamt sei hervorragend, so Walter: In der Regel sind 40 Leute dabei. Die Gastgeber wollen unbedingt vom letzten Tabellenplatz wegkommen.

SG Altheim – TSV Riedlingen (Sonntag, 15 Uhr). - „Wir wollen die Ersten sein, die dem TSV Riedlingen Punkte abnehmen“, ist SG-Trainer Martin Blankenhorn vor dem Duell mit dem Tabellenführer optimistisch. Nach dem 1:1 im Nachholspiel in Langenenslingen war Blankenhorn am Mittwoch nicht bester Laune, da der Ball nach seiner Auffassung vor dem gegebenen Ausgleichstor nicht hinter der Linie des Altheimer Tors war. Auch am Sonntag werden bei der SGA einige verletzte Stammspieler fehlen, sodass die Aufgabe für die SG Altheim besonders schwer wird. Der TSV Riedlingen hat im Schnitt bei den vier bisherigen Spielen fast jeweils fünf Tore erzielt.

Weitere Spiele am Samstag: SV Bad Buchau – FV Neufra, SV Uttenweiler – FV Altshausen, SV Langenenslingen – SGM Blönried/Ebersbach, SF Hundersingen – SG Hettingen/Inneringen.