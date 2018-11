Altheim und Rottenacker testen Spitzenteams

Am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau sind die Mannschaften aus dem Raum Ehingen besonders gefordert. Die SG Altheim und die TSG Rottenacker haben am Sonntag, 4. November, die Spitzenmannschaften SV Uttenweiler und FV Bad Schussenried als Gegner. Die TSG Ehingen kann bereits am Samstag, 3. November, auf dem neuen Kunstrasen beweisen, dass der erste Heimsieg zuletzt gegen Ebersbach/Blönried keine Eintagsfliege war.

TSG Ehingen – FV Altshausen (Samstag, 14.30 Uhr). - Die TSG Ehingen hat es mit einem unberechenbaren Gegner zu tun. „Meine Mannschaft hat am vergangenen Wochenende eine Top-Moral bewiesen und will nun gegen den FV Altshausen nachlegen“, sagt TSG-Trainer Roland Schlecker. Mit Patrick Hugger und Marc Krämer hat der FV Altshausen zwei gefährliche Angreifer in seinen Reihen. Der Gastgeber hat inzwischen Tabellenplatz zwei in Reichweite und will diese Chance nicht aufs Spiel setzen. Es gilt für die Ehinger, das Engagement fortzusetzen und auch die herausgespielten Chancen zu vollenden. Fehlen werden bei der TSG Robin Köberle, Kristof Majewski und Marco Hammer.

SV Uttenweiler – SG Altheim (Sonntag, 14.30 Uhr). - SG-Trainer Joachim Oliveira nimmt die Aufgabe beim Tabellenführer Uttenweiler locker: „Wir haben am Sonntag nichts zu verlieren und können nur gewinnen. Es ist psychologisch gesehen das einfachste Spiel.“ Der Gästetrainer hofft auf ein Quäntchen Glück und eventuell einen Punkt. Oliveira glaubt, dass die unvorhersehbare Pause sich positiv auf seine Mannschaft ausgewirkt hat. Bis auf Daniel Eberhardt steht den Gästen der komplette Kader zur Verfügung.

TSG Rottenacker – FV Bad Schussenried (Sonntag, 14.30 Uhr). - Die personellen Probleme der TSG Rottenacker halten weiterhin an. Da am Sonntag auch noch Michael Grözinger und Daniel Surrey fehlen, hat TSG-Spielertrainer Timm Walter gerade einmal zwölf fitte Spieler zur Verfügung. So gesehen sind die Gäste also Favorit. Die Kurstädter haben sich vor Beginn der Runde verstärkt und bisher in elf Spielen 29 Tore erzielt. Dass Rottenacker in der vergangenen Saison gegen Schussenried das Heimspiel mit 4:3 gewonnen hat, hat zurzeit sicher nur statistischen Wert. „Wir müssen uns so teuer wie möglich verkaufen und die erfahrenen Spieler müssen das Zepter in die Hand nehmen“, gibt Timm Walter das Ziel vor. Obwohl die Trauben hoch hängen, hoffen die Gastgeber, am Sonntag nicht leer auszugehen.

Weitere Spiele am Samstag: Krauchenwies/Hausen – Laiz. Sonntag: Hettingen/Inneringen – Hundersingen, Sigmaringen – Neufra, Bad Buchau – Riedlingen, Blönried/Ebersbach – Hohentengen.