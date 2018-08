Altheim trifft auf den VfL Sindelfingen

Auf den Landesliga-Aufsteiger SG Altheim wartet in der ersten Runde des Fußball-Verbandspokals der Frauen eine reizvolle, aber auch schwierige Aufgabe: Die SG empfängt den Zweitliga-Absteiger VfL Sindelfingen Ladies. Gespielt wird am Mittwoch, 5. September, 17 Uhr, in Altheim. Der VfL Munderkingen trifft in Runde eins auf einen höherklassigen Gegner und einen Nachbarn: Der Verbandsligist SV Jungingen gastiert am Sonntag, 2. September, 13 Uhr, beim VfL. Der SV Granheim dagegen muss reisen, weil er auf einen tieferklassigen Gegner trifft: Am 2. September, 11 Uhr, tritt der SVG beim Regionenligisten Derendingen II an.