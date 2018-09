Altheim peilt weiteren Sieg an – Granheim will Fuß fassen

In der Landesliga wollen die Fußballerinnen des SV Granheim am Sonntag, 23. September, mit einem Sieg bei Berneck/Zwerenberg Fuß fassen, während die SG Altheim ihren positiven Trend der vergangenen Wochen in Lindau fortsetzen will. Der Regionenligist SG Griesingen trifft auf den Meisterschaftsfavoriten SV Lautertal 2017. In der Bezirksliga muss sich die SG Öpfingen auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Uttenweiler II beweisen, während die SG Dettingen beim SC Blönried II zu Gast ist.

Landesliga: Spvgg. Berneck/Zwerenberg – SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). - Um endlich Fuß in der neuen Liga zu fassen, muss die Mannschaft von SVG-Trainer Steffen Kemedinger am Sonntag auswärts bei der Spvgg Berneck/Zwerenberg punkten. „Wir wollen eine bessere Leistung als in der vergangenen Woche gegen die SpVgg Lindau an den Tag legen“, sagt Kemedinger. Dafür müsse sein Team vor allem läuferisch und kämpferisch zulegen. Die Spvgg Berneck/Zwerenberg ist eine sehr heimstarke Mannschaft und übernimmt als momentaner Tabellenführer die Favoritenrolle im Spiel gegen Granheim.

SpVgg Lindau – SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). - Im Duell der beiden Aufsteiger strebt die SG Altheim ihren nächsten Sieg an. „Wir wollen den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen und erneut einen Dreier einfahren“, sagt SGA-Trainer Gerhard Kottmann. So wird Altheim versuchen, das eigene Spiel durchzusetzen, und darauf achten, nicht in Rückstand zu geraten. Zusätzlich zum Kader vom Spiel am vergangenen Wochenende wird Daniela Kottmann im Auswärtsspiel in Lindau dabei sein.

Der VfL Munderkingen spielt am Samstag, 29. September, gegen den FV 08 Rottweil.

Regionenliga: SV Lautertal – SG Griesingen (Sonntag, 11 Uhr). - SGG-Trainer Alex Knapp schätzt den Gastgeber Lautertal bei einer ähnlichen personellen Konstellation wie in der vergangenen Saison als eine der „Spitzenmannschaften der Liga“ ein. Sein Team soll sich laut Knapp zunächst auf die Defensivarbeit konzentrieren und „eher abwartend und auf Konter lauernd spielen“. Mit einem Punktgewinn wäre Knapp durchaus zufrieden, zumal seine Mannschaft durch den berufsbedingten Ausfall von Yvonne Huber und anderen Verletzten dezimiert ist.

Bezirksliga: SV Uttenweiler II – SG Öpfingen (Samstag, 18 Uhr). - Für die SG Öpfingen wird es laut SGÖ-Trainer Cemal Güney „ein schwieriges Spiel bei Uttenweiler II“. Auf dem kleinen, ungeliebten Kunstrasenplatz in Uttenweiler hatte die Öpfinger Mannschaft bereits in der Vergangenheit ihre Probleme. Um in dieser Saison einen besseren Eindruck auf dem Kunstrasen in Uttenweiler zu hinterlassen, legte Güney in der vergangenen Trainingswoche ein besonderes Augenmerk auf das Kurzpassspiel seiner Mannschaft. Für das Spiel werden Rebecca Kneißle und Isabell Blaser dem Öpfinger Kader fehlen.

SC Blönried II – SG Dettingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Aus der Erfahrung der Vorsaison sieht SGD-Trainer Patrick Baier in der Mannschaft aus Blönried II einen „unangenehmen Gegner“. Nichtsdestotrotz soll sein Team unterbinden, dass Blönried sein gewohntes Spiel mit schnellen Pässen durch die Mitte in die Spitze aufzieht. Für die Begegnung steht Baier der komplette Kader zur Verfügung. Zum ersten Mal mit dabei ist Zugang Angela Grgic.

Der SV Granheim II ist in der Bezirksliga am Wochenende spielfrei.

Kreisliga: Das Derby SGM Bergemer SV/SG Altheim II – SGM Munderkingen II/Unterstadion wird am Mittwoch, 26. September, 19 Uhr, in Ennahofen ausgetragen.