Altheim peilt Sieg an – Dettingen setzt auf Heimvorteil

In der Fußball-Landesliga der Frauen wollen sowohl der SV Granheim als auch die SG Altheim am Sonntag, siegreich sein. Die Fußballerinnen des SV Granheim empfangen den TSV Albeck. Die SG Altheim trifft im Duell der beiden Tabellennachbarn auf den SC Unterzeil-Reichenhofen. In der Regionenliga baut die SG Dettingen im Spiel gegen den Tabellenführer FC Rottenburg auf ihre Heimstärke. Die SG Öpfingen trifft auf das Tabellenschlusslicht FC Römerstein. Die Fußballerinnen der SGM Munderkingen/Griesingen starten defensiv in ihr Spiel gegen den SV Unterjesingen.

Landesliga: SV Granheim – TSV Albeck (Sonntag, 11 Uhr). - Die Fußballerinnen des SV Granheim haben auf heimischem Rasen bislang noch kein Spiel verloren und platzieren sich mit 15 Zählern auf dem dritten Tabellenrang. Damit dies so bleibt, fordert SVG-Trainer Steffen Kemedinger von seiner Mannschaft eine ähnliche Leistung wie in den vergangenen Heimspielen. „Wir dürfen uns von der unteren Tabellenplatzierung des TSV Albeck nicht beeinflussen lassen“, sagt Kemedinger. Er peilt mit seiner Mannschaft zwar einen Sieg an, warnt jedoch davor, Albeck zu unterschätzen. Hinter dem Einsatz von Daniela Windauer und Lea König steht krankheits- und verletzungsbedingt noch ein Fragezeichen.

SG Altheim – SC Unterzeil-Reichenhofen (Sonntag, 14.30 Uhr). - Lediglich ein Punkt trennt die beiden Mannschaften aus Altheim und Unterzeil-Reichenhofen voneinander. „Jetzt muss langsam mal wieder ein Dreier her“, sagt SGA-Co-Trainer Dusan Livaja. Am zweiten Spieltag haben die Altheimerinnen ihren bisher einzigen Sieg in dieser Landesliga-Runde verbucht. Um sich aus Sicht der Tabelle vor den SC Unterzeil-Reichenhofen zu schieben, will die SG Altheim mit voll besetztem Kader „an die Leistung von letzter Woche anknüpfen“, so Livaja. Zwar unterschätze er den Gastverein aus Unterzeil-Reichenhofen nicht, sagt Altheims Coach, doch er gibt sich optimistisch, auf heimischem Rasen erfolgreich zu sein.

Regionenliga: SG Dettingen – FC Rottenburg (Sonntag, 11 Uhr). - Am Sonntag empfängt die elftplatzierte Mannschaft der SG Dettingen den Tabellenführer FC Rottenburg. Die Außenseiterrolle will SGD-Trainer Patrick Baier jedoch nach eigener Aussage nicht übernehmen. Laut Baier sei Rottenburg eine der besten Mannschaften der Liga. Was ihn allerdings optimistisch stimmt, dennoch punkten zu können, ist, dass er und sein Team seit Gründung der Damenmannschaft in Dettingen kein Heimspiel verloren haben. „Das gibt mir Hoffnung, diese Serie beizubehalten“, sagt Baier. Bis auf Lena Sautter ist der Dettinger Kader komplett. Für sie rückt Lea Pöschl in das Tor der SG nach.

FC Römerstein – SG Öpfingen (Sonntag, 11 Uhr). - SGÖ-Trainer Cemal Güney rechnet sich gegen das Tabellenschlusslicht FC Römerstein gute Chancen auf einen Sieg aus. Zwar könne er den Gastgeber noch nicht richtig einschätzen, weiß jedoch um seine eigenen Stärken, vor allem in der Offensive. „Wenn wir an die Leistung von letzter Woche anknüpfen und von Beginn an das Tempo hoch halten, können wir das Spiel gewinnen“, sagt Güney. Trotz ein paar personeller Ausfälle kann Güney auf eine schlagkräftige Truppe zurückgreifen.

SGM Munderkingen/Griesingen – SV Unterjesingen (Sonntag, 17 Uhr). - Am Sonntagnachmittag will die SGM Munderkingen/Griesingen das Spiel gegen den SV Unterjesingen „defensiv angehen“, so SGM-Trainer Jürgen Batzer. Seinem Team fehlen in dieser Woche verletzungs- oder urlaubsbedingt alle „gelernten Stürmerinnen“, so Batzer. Aus diesem Grund sieht er den Gästeverein aus Unterjesingen als Favoriten. „Ich hoffe dennoch, dass wir mindestens ein Unentschieden erreichen können“, sagt Batzer.

Bezirksliga: SV Granheim II – SGM Bingen-Hitzkofen/Laiz (Samstag, 17 Uhr). - Lediglich von drei Punkten wird die Mannschaft von SVG-Trainer Christian Jörg vom Schlusslicht SGM Bingen-Hitzkofen/Laiz getrennt. Damit seine Mannschaft diesen Abstand ausbaut, hofft SVG-Trainer Christian Jörg, dass sie an die gute Offensivleistung der letzten Woche anknüpft. In der Defensive müsse sein Team laut eigener Aussage jedoch konzentrierter in das Spiel gehen, um keine Gegentore zu kassieren. Die jahrelang auffälligste Spielerin der SGM, Vanessa Ott, hat in dieser Saison das Amt der Spielertrainerin übernommen; selbst ist sie bislang nur in vereinzelten Spielen zum Einsatz gekommen. Falls Ott gegen Granheim im Aufgebot sein sollte, will Jörg ein besonderes Augenmerk auf sie legen.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/Altheim II – SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II (Samstag, 14.30 Uhr). - Bereits am Samstag trifft die SGM Bergemer SV/Altheim II auf heimischem Rasen auf ihren Tabellennachbarn SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler. Beide Mannschaften fuhren in der vergangenen Woche einen Sieg ein. An die Leistung gegen den SV Ölkofen (5:0-Sieg) will die SGM von Trainer Marco Joos anknüpfen.

SGM Bronnen Alb-Lauchert – SGM Griesingen/Munderkingen II (Sonntag, 13 Uhr). - Neun Zähler mehr als der Gastgeber SGM Bronnen/Alb-Lauchert weist die SGM Griesingen/Munderkingen II auf dem Punktekonto auf. Als Tabellenzweiter geht das Team von Betreuerin Anna Lindinger als Favorit in das Spiel gegen den Vorletzten Bronnen/Alb-Lauchert.