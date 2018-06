Altheim nun auch in Sulmetingen dabei

Neben dem SV Granheim und der SG Dettingen nehmen nun auch die Fußballerinnen der SG Altheim am Frauen-Vorrundenturnier des Erdinger-Meister-Cups am Samstag, 16. Juni, auf dem Sportgelände des SV Sulmetingen teil. Bei der Auslosung der Gruppen am Mittwoch war der Regionenliga-Meister aus Altheim nicht im Lostopf – weil die SGA „versehentlich einem anderen Turnierort (Gosheim) zugeteilt wurde“, teilte José Macias vom Württembergischen Fußballverband am Donnerstag mit. „Zwischenzeitlich ist es korrigiert worden.“ Altheim nimmt in Sulmetingen den Platz der FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf (Meister Kreisliga Bodensee) ein, die nun beim Vorrundenturnier in Gosheim antritt. Die SG Altheim trifft in der Vorrundengruppe B auf den SC Blönried (Meister Bezirksliga Donau), den SV Burgrieden (Meister Bezirksliga Riß), den SV Alberweiler II (Bezirkshallenmeister Riß) und den TSV Tettnang II (Bezirkshallenmeister Bodensee). In der Gruppe A gibt es keine Änderungen, hier spielen, wie berichtet, der SV Granheim, der FV Nürtingen, der SV Jungingen, die SG Dettingen und die SGM Jebenhausen/Bezgenriet.

Das erste Spiel des Frauen-Turniers in Sulmetingen wird um 12.48 Uhr angepfiffen, bei den Männern (24 Teams in vier Gruppen) rollt der Ball von 12 Uhr an. Bei den Männern, bei denen unter anderen die SF Donaurieden dabei sind, qualifizieren sich die besten fünf Mannschaften und bei den Frauen die besten vier Teams für das Finalturnier am 23. Juni in Frickenhausen.