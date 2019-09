Altheim ist raus,Süd II ist weiter

Die SG Altheim ist im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals Donau ausgeschieden; der SV Uttenweiler setzte sich im Duell der Bezirksligisten durch und erreichte das Viertelfinale. Im Aufeinandertreffen des SSV Ehingen-Süd II und SG Ersingen gewannen am Donnerstag die Gastgeber.

SV Uttenweiler – SG Altheim 3:1 (3:1). - Tore: 1:0 Stefan Maurer (4.), 2:0 Marc Vogel (23.), 3:0 Pascal Haberbosch (30.), 3:1 Dominik Späth (34.). - Laut Aussage von SVU-Pressewart Dietmar Gösele war es eine mäßige Partie. Schon nach einer halben Stunde stand der spätere Sieger fest. Mit einem Schuss aus fünf Metern ins kurze Eck hatten die Gäste verkürzt. Bei zeitweiligem Regen lief nach der Halbzeit nicht mehr viel zusammen. Beide Mannschaften hatten noch einige Torchancen.

SSV Ehingen-Süd II – SG Ersingen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Jonas Striebel (35.). - Über weite Strecken waren beide Mannschaften in der ersten Halbzeit gleichwertig. In der 35. Minute überraschte Jonas Striebel den gegnerischen Torhüter mit einem Schuss ins lange Toreck. Im zweiten Durchgang war Ersingen großteils überlegen. Doch im Abschluss haperte es. Einzige Ausbeute war ein Schuss an die Querlatte (88.) Gegen Spielende ging sogar Gästetorhüter Markus Czerwinka mit nach vorn, doch die Verbandsliga-Reserve brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Eine Partie, die am Donnerstag hätte ausgetragen werden sollen, wurde kurzfristig verlegt: Sigmaringen und Blönried/Ebersbach treten nun am Mittwoch, 23. Oktober, an.