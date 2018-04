Altheim erwartet Griesingen zum Derby

Sowohl die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim als auch der Landesligist VfL Munderkingen treten am Sonntag, 22. April, mit geschwächten Kadern auf den Platz. In der Regionenliga ist Derbyzeit zwischen der SG Altheim und der SG Griesingen. In der Bezirksliga muss sich Granheim II dem FV Weithart stellen, während die SGM Munderkingen II/Unterstadion zu Gast beim Tabellenschlusslicht aus Sigmaringen ist. Die SG Öpfingen trifft auf ihren direkten Tabellennachbarn aus Unlingen. In der Kreisliga stehen sich die SG Dettingen und der BSV Ennahofen im Ligaderby gegenüber.

Verbandsliga: TSV Lustnau – SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). - Nach dem Erfolg in der vergangenen Woche, muss sich der SV Granheim auswärts dem Tabellendritten aus Lustnau stellen. Der TSV Lustnau ist für SVG-Trainer Steffen Kemedinger ein sehr spielstarker Gegner, dem sein Team mit knapp besetzem Kader gegenübertreten wird. Stefanie Kübek und Nancy Oßwald werden dem Granheimer Kader nicht zur Verfügung stehen, ebenso steht hinter dem Einsatz von Konstanze Kohnle und Tamara De Benedictis noch ein Fragezeichen. Dennoch wollen Kemedinger und sein Team alles geben, um ihre „Serie fortzusetzen“. Bereits mit einem Punkgewinn würde sich Kemedinger zufrieden geben.

Landesliga: SC Unterzeil-Reichenhofen – VfL Munderkingen (Sonntag, 13 Uhr). - Mit einem nicht bestbesetzten Kader fährt der VfL Munderkingen zum Tabellenzweiten aus Unterzeil-Reichenhofen. Da laut VfL-Trainer Christian Zittrell insgesamt „fünf Spielerinnen“ ausfallen, wird sein Team defensiv in das Spiel starten und auf Kontermöglichkeiten warten. Bereits im Vorrundenspiel war seine Mannschaft „die bessere“, sagt Zittrell über das 1:1-Unentschieden in der Vorrunde. Damals habe man die eigenen Chancen nicht gut verwerten können, was es im Rückrundenspiel zu verbessern gilt.

Regionenliga: SG Altheim – SG Griesingen (Sonntag, 11 Uhr). - Der Tabellenführer aus Altheim geht als Favorit in das Derby gegen die SG Griesingen. Trotz Favoritenrolle gesteht SGA-Trainer Gerhard Kottmann ein, dass „wir uns im Derby gegen Griesingen bislang immer schwer getan haben“. Seine Mannschaft sei im Vorrundenspiel zu nervös gewesen und fand damals nicht richtig ins Spiel. Dies gilt es für Kottmann im Rückrundenspiel abzulegen, um „eine bessere Leistung zu zeigen“. Im Vorrundenspiel war die SG Griesingen nach Worten von Kottmann das bessere Team, musste jedoch in den letzten zehn Minuten des Spiels den 2:1-Sieg für Altheim hinnehmen.

Bezirksliga: FV Weithart – SV Granheim II (Samstag, 16 Uhr). - Am Samstag reist der SV Granheim II zum tabellendritten aus Weithart. Durch die personellen Umstellungen in der Verbandsligamannschaft, muss auch der SV Granheim II mit einem knapp besetzten Kader zurechtkommen. Im Vorspiel unterlag Granheim den Weithartern mit 1:3.

SV Sigmaringen – SGM Munderkingen II/Unterstadion (Samstag, 17.30 Uhr). - Die SGM Munderkingen II/Unterstadion ist zu Gast beim Tabellenschlusslicht aus Sigmaringen. Für das Spiel muss VfL-Trainer Christian Zittell Spielerinnen der B-Jugend Mannschaft einsetzen, um antreten zu können. Trotz leicht geschwächtem Kader hofft er, dass sein Team die Mannschaft des Gastgebers unter Druck setzt und zu Fehlern zwingt. „Alle die auf dem Platz stehen werden versuchen, ihr Bestes zu geben“, sagt Zittrell.

SV Unlingen – SG Öpfingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Lediglich fünf Punkte trennen die beiden Tabellennachbarn aus Unlingen und Öpfingen. Damit die SG Öpfingen den Anschluss an den Tabellenfünften aus Unlingen nicht verliert, strebt SGÖ-Trainer Hasan Dönmez einen Sieg an.

Kreisliga: BSV Ennahofen – SG Dettingen (Samstag, 17 Uhr). - Im Derby trifft der Tabellenführer aus Dettingen auf den Tabellenvierten aus Ennahofen. In den beiden bisherigen Begegnungen fielen die Ergebnisse stets unterschiedlich aus: einmal gewann der BSV mit 3:2 und das andere Mal entschied die SG mit 6:1 das Spiel für sich. Im bevorstehenden Derby soll der BSV laut Trainer Gerhard Geprägs „versuchen, das Spiel ausgeglichen zu gestalten und so lange wie möglich die Null zu halten“. Der Kader des BSV ist durch das Fehlen von Spielerinnen wegen Abiturvorbereitung leicht geschwächt, wodurch sich Geprägs keine guten Chancen gegen den Favoriten aus Dettingen ausrechnet.