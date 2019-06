Altenpflege geht nur mit Hilfe der Gesellschaft

Altern in Würde, die Selbstbestimmung aufrechterhalten, sich zuhause fühlen – das soll für pflegebedürftige Menschen auch in Altersheimen möglich sein. Doch wie kann das gewährleistet werden, wenn überall in der Altenpflege über einen Fachkräftemangel geklagt wird und der Pflegenotstand allgegenwärtig ist? Die Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis mit Sitz in Ehingen hat schon Ansätze gefunden. Doch für eine Lösung brauche es auch die Gesellschaft, sagt die Geschäftsführerin Verena Rist.

Der Notstand in der Pflege hat mehrere Facetten. Grundlegend gibt es immer mehr ältere Menschen und der Pflegebedarf steigt – die Zahl der Demenzkranken etwa nimmt zu. Auf der anderen Seite fehlen die Fachkräfte, was auch mit der Wertschätzung des Berufs in der Gesellschaft zu tun habe, wie Verena Rist, Geschäftsführerin der Pflegeheim GmbH, betont. Der Beruf der Altenpflegerin werde immer aus einer negativen Perspektive betrachtet, „das setzt sich bei den Pflegekräften im Gefühl ab“. Doch der Beruf sei „nicht per se schlecht bezahlt“, stellt Rist klar. „Natürlich wäre mehr Geld besser“, aber in der Pflege müsse man sich fragen: Wer soll es bezahlen? Bisher seien das vor allem die Betroffenen.

Die Pflegeheim GmbH zahle mindestens nach Tarif, so Rist, doch natürlich gebe es auch schwarze Schafe. Für die Geschäftsführerin ist klar: „Wer in der Pflege arbeitet, ist nicht hier, weil er viel Geld verdienen will, es ist eine Haltung dem Menschen gegenüber.“ Um mehr junge Menschen für den Beruf zu begeistern, müsse sich das Bild in der Gesellschaft verändern. Die Ausbildung bei der Pflegeheim GmbH machen derzeit um die 40 Menschen. „Wir würden gerne mehr ausbilden“, so Rist, „aber die Bewerberlage hat sich verschlechtert“.

Die Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis bietet verschiedene Lösungen an: neben ambulanter Pflege, Nachbarschaftshilfe auf ehrenamtlicher Basis, Kurzzeitpflege und Tagespflege bietet sie auch die Möglichkeit stationärer Pflege in sieben Seniorenzentren an. Dort werden insgesamt rund 500 Senioren gepflegt, in Ehingen sind es 80 in fünf Wohnbereichen. Überall gibt es Wartelisten, fünf bis zehn Anfragen gehen pro Seniorenzentrum in der Woche ein.

Insgesamt ging die Entwicklung in der Altenpflege in den vergangenen Jahren weg vom Stationscharakter. Die Landesheimbauverordnung aus dem Jahr 2009 erlaubt etwa nur noch Einzelzimmer, die auch auch jeweils über ein eigenes Bad verfügen müssen – die Vorgaben müssen noch im laufenden Jahr umgesetzt werden. Das Pflegeheim St. Anna in Munderkingen beispielsweise muss deshalb abgerissen und neu gebaut werden – bei den Seniorenzentren der ADK GmbH ist das nicht nötig.

Auch die Nachfrage nach ambulanter Pflege oder Kurzzeitpflege wächst, erklärt Geschäftsführerin Rist_ „Es ist schwierig, die Nachfrage zu bedienen.“ Woran das liegt? Die Leistungsanreize von Kassenseite hätten sich geändert, erklärt sie. Mittlerweile gehe es für pflegebedürftige Senioren darum, möglichst lange zu Hause zu bleiben. Angebote wie die Tagespflege, bei der die Senioren weiter zu Hause wohnen, tagsüber aber zeitweise in fremden Räumen betreut werden, seien eine Entlastung für die Angehörigen.

Neben dem schlechten Ruf, der das Bild vom Beruf der Fachpflegekraft in der Gesellschaft häufig überschattet, verschärft die Bürokratie laut Rist den Fachkräftemangel. Denn die Mitarbeiter können sich nicht nur um die Pflege der alten Menschen kümmern, sondern müssen auch Papierarbeit erledigen. „Die Qualitätsprüfung ist äußerst sinnvoll“, betont Rist und dennoch: „Der Aufwand ist immens.“ 40 Stunden pro Halbjahr gebe jede Pflegekraft Daten ein – Zeit, die an anderer Stelle fehle.

Ein weiterer Aspekt, der das Problem verstärkt: Die Zivildienstleistenden, die das Pflegeteam in der Vergangenheit unterstützt haben, sind weggefallen. Für den Bundesfreiwilligendienst im Seniorenzentrum entscheiden sich laut Rist nur wenige junge Leute: „Bufdis gibt es praktisch nicht.“

Eine Antwort, die die Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis auf die sich verschärfende Arbeitsmarktsituation gefunden hat: Sie holt Mitarbeiter aus dem Ausland – seit Oktober 2016 über eine Agentur Menschen aus Rumänien, die dann in den Seniorenzentren tätig sind. Sie machen bereits in Rumänien eine Ausbildung, die sie sich in Deutschland dann anerkennen lassen müssen, und einen Deutsch-Kurs. Aktuell sind zehn rumänische Pflegekräfte in den Seniorenzentren des Alb-Donau-Kreises tätig.

Auch über das Projekt „Triple Win“, das von der Bundesagentur für Arbeit unterstützt wird, ist die Pflegeheim GmbH froh. Dabei werden Pflegekräfte für das Krankenhaus und die Altenpflege unter anderem von den Philippinen gewonnen. Im Ausland gebe es häufig keine Ausbildung als Altenpfleger, erklärt Rist. „Es gibt eine lange Einarbeitungszeit, bis wir sie wirklich als Fachkräfte einsetzen.“

Doch nicht alle der Pflegekräfte aus dem Ausland können die Seniorenzentren halten. Über Zeitarbeitsfirmen gebe es mittlerweile so gute Angebote, dass Viele gar nicht mehr fest angestellt werden möchten, so Rist. Eine weitere Sorge: Irgendwann werden die Babyboomer pflegebedürftig sein. „Dann werden wir die Nachfrage auch nicht durch Mitarbeiter aus dem EU-Ausland decken können“, sagt Rist, denn da gebe es ähnliche Entwicklungen. Die osteuropäischen Pflegekräfte, auf die man sich noch häufig stütze, könnten in der Zukunft wegfallen.

Beim Ehrenamt sei noch Potenzial da, da könne man Anreize schaffen, erklärt Rist. Mit Blick in die Zukunft müsse man zudem „an das Finanzierungssystem ran“. Roboter hingegen seien keine Lösung, so Rist: „Sie können den Kontakt von Menschen nicht ersetzen.“