Alte Bekannte treffen sich

In der Fußball-Saison 2016/17 haben sie noch um Punkte gegeneinander gespielt, am Samstag, 3. Februar, treffen sie in Vorbereitungsspielen aufeinander. Der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd spielt gegen den Landesligisten FC Ostrach, die Landesliga-Mannschaft der TSG Ehingen gegen den Bezirksligisten FV Neufra.

SSV Ehingen-Süd – FC Ostrach (Samstag 13 Uhr, Kunstrasen am Wenzelstein). - In der vergangenen Saison waren diese beiden Mannschaften lange Kontrahenten um die Meisterschaft in der Landesliga. Am Ende sind die Pfarreifußballer in die Verbandsliga aufgestiegen, der FC Ostrach wurde Dritter. Die Gäste sind in der laufenden Spielzeit im Mittelfeld der Landesliga platziert, sodass die Vorteile auf der Seite des Verbandsligisten liegen.

FV Neufra – TSG Ehingen (Samstag 14 Uhr, in Neufra). - Die TSG Ehingen hat in ihrem ersten Vorbereitungsspiel nach Trainingsstart die Möglichkeit, ihre Zugänge einzusetzen. Der Gastgeber liegt zurzeit auf Platz zwei der Bezirksliga und wird einen starken Gegner abgeben.

Weitere geplante Spiele am Samstag: SV Ringingen – FV Bellenberg (14 Uhr), FV Asch-Sonderbuch – FV Schelklingen-Hausen (17 Uhr); am Sonntag: Türkgücü Ehingen – FC Schmiechtal (11 Uhr), SF Kirchen – SG Altheim (13 Uhr, beide Kunstrasen am Wenzelstein), TV Wiblingen – TSV Erbach (13 Uhr), SV Uttenweiler II – SV Oggelsbeuren (13.15 Uhr), SF Bussen – SV Langenenslingen (15.30 Uhr, Kunstrasen in Uttenweiler), ESC Ulm – SG Ersingen (15 Uhr). (ai)