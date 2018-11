Als Doppelagent im Zuchthaus der DDR

Helmut Reisch aus Westerstetten war zwischendurch mal weg. Aber nicht freiwillig wie Hape Kerkeling und im Südwesten, sondern unfreiwillig und mehr nordöstlich. In Zuchthäusern der deutschen demokratischen Republik hat er das Wesen des staatlich verordneten Sozialismus erlebt. Im Franziskanerkloster hörten ihm am Freitag 20 Leute, darunter auch jüngere, zu, als er davon berichtete.

Ein Doppelagent sei er gewesen, wird dem 1951 in Wiblingen geborenen Mann nachgesagt, der nach vier Jahren Dienst in der Bundeswehr in Ulm und um Ulm herum mit Taxifahren sein Geld verdiente. Das Auto dafür hatte er sich selbst angeschafft und fuhr damit 1980 Kundschaft aus Einsingen auf deren Wunsch hin in die Karl-Marx-Stadt, die heute wieder Chemnitz heißt. Dort nahm ein scheinheiliger Agent des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR mit ihm Kontakt auf und machte dem in Geldnot befindlichen Taxiunternehmer ein verlockendes Angebot. Darüber informierte Reisch nach seiner Rückkehr den bundesrepublikanischen Verfassungsschutz. Dessen Vertreter empfahl weitere Kontakte mit den Oststaatssicherern. Diese waren an den Aufenthaltsorten amerikanischer Raketenabschussrampen interessiert und besorgten Reisch einen Kurzwellensender.

Von seinen ostdeutschen Auftraggebern erhielt Hermann Reisch einen Orden für die Meldung eines nicht stattfindenden Nato-Manövers. Vier Jahre lang verdiente er ziemlich Geld und baute seine Schulden ab, bis ihn in Ulm die Polizei nach dem Zweck einer Reise in die DDR befragte und ihn am 28. Juni 1984 in Gera der Staatssicherheitsdienst am Bahnhof festnahm und anschließend in seiner Haftanstalt Hohenschönhausen acht Monate lang „zerlegte“. Danach wurde er zu zwölf Jahren Haft verurteilt und 1985 in einem fensterlosen Transportfahrzeug zum Zuchthaus Bautzen II verbracht, nachdem ihm Wolfgang Vogel, Beauftragter des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker für humanitäre Fragen, eine baldige Freilassung per Agentenaustausch in Aussicht gestellt hatte. Daraus wurde nichts.

„Da hatte ich meinen Herrn schon selbst gefunden“, beschrieb Reisch seine Reaktion, als nach etlichen Einschüchterungsversuchen auch noch ein Pfarrer in Aktion trat. Das Essen entsprach eher dem, was man einen Fraß zu nennen pflegt: „Die Reissuppe war lauwarme Pampe, und die Kartoffeln hatten grüne Flecken.“ Die Eingesperrten waren untereinander nicht aggressiv.

Am 10. Dezember 1987 wurde Hermann Reisch zur Entlassung abgeholt, in Chemnitz sieben Tage lang aufgepäppelt und am Grenzübergang Herleshausen dem westdeutschen Verfassungsschutz übergeben. An Heiligabend kam er nach Hause. Die Ulmer Presse sei dabei gewesen, berichtet Hermann Reisch, habe sein Schicksal aber der Entführung der Ehinger Schleckerkinder hintenangestellt. „Erst 2005 ist dem Chefredakteur eingefallen, dass sie etwas vergessen hatten“, sagte er etwas verbittert. Auch in Westerstetten habe sich niemand für seinen Fall interessiert, bei seinen Verwandten war er unten durch.

Familie erleidet Diskriminierung

Was Hermann Reisch zusätzlich zu seinen eigenen unangenehmen Erfahrungen bedrückt, ist das, was seine Frau mit den zwei Kindern in der Heimat mitmachen musste. Als sich sein Fall als „Dopelagent“ herumsprach, wurden seine Kinder nicht mehr zu Kindergeburtstagen eingeladen. Seine Frau bekam von der katholischen Kirchengemeinde keine Taxifahraufträge mehr. Sein Sohn wurde aus dem örtlichen Sportverein und in Beimerstetten aus dem evangelischen Konfirmandenunterricht ausgeschlossen. Er entfremdete sich der Gesellschaft. „Ich habe sein Leben kaputt gemacht“, bezichtigt sich Hermann Reisch der Schuld daran., „Diese Brut wollen wir nicht im Dorf haben“, habe eine Nachbargemeinde auf Gerüchte von einem Umzug der Familie reagiert. Nach seiner Verurteilung habe DDR-Anwalt Wolfgang Vogel Bürgermeister Paul Roth, den späteren Bürgermeister von Erbach, telefonisch gebeten, sich um die Familie zu kümmern.

Nach seiner Entlassung wurde Hermann Reisch Omnibusfahrer, absolvierte die Abendrealschule und einen Kurs für Heimerziehung. „Jetzt bin ich Rentner und fahre noch drei bis vier Tage in der Woche Bus“, sagt er über sein jetziges Leben. Öffentlich über sein Schicksal und das seiner Familie zu reden, sei ihm ein Bedürfnis, zumal sich lange niemand für sein Befinden interessierte. Was staatlicher – aber auch privater – Terror an dauerhaften seelischen Schäden anrichtet, war Reisch während seines emotionalen Vortrags deutlich anzumerken. Die dafür Verantwortlichen kamen nach der Beseitigung der DDR mit geringfügiger Bestrafung davon. Wo Hermann Reisch litt, saß Oberstasi Erich Mielke nur kurz ein und wurde um vieles besser behandelt.

Junge Leute interessieren sich

„Es war ein langer aber kein langweiliger Abend“, konstatierte Volkshochschulleiter Peter Dunkl nach zweieinhalb Stunden. Am Beginn drückte er sein Genugtuung über die Anwesenheit junger Leute aus, am Ende fand er sich mit dem insgesamt geringen Interesse in Ehingen ab. Andernorts erfuhr Hermann Reisch viel mehr Anteilnahme an seinem erschütternden Schicksal.