Das Allmendinger Kaplaneigebäude hat einen neuen Besitzer. Der Architekt Philipp Neher möchte das Gebäude sanieren und es für sich als Wohn- und Geschäftshaus nutzen. Das Erscheinungsbild des Hauses soll aber großteils erhalten bleiben.

Schon Allmendingens ehemaliger Bürgermeister Robert Rewitz hatte seinerzeit für den Erhalt des historischen Gebäudes gekämpft. Lange Jahre hatte die Kirchengemeinde versucht, es zu verkaufen und auch Abrisspläne lagen bereits einmal auf dem Schreibtisch der Diözese. Nun hat das Kaplaneigebäude, das aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammt und schon lange als Wohnhaus genutzt wurde, einen neuen Besitzer.

Pfarrhaus in Schwörzkirch gekauft

Philipp Neher ist der Sohn von Christine Baumbast-Neher vom gleichnamigen Architektenbüro aus Schwörzkirch und von der Profession her in die Fußstapfen seiner Mutter getreten. Vor rund sechs Jahren hat die Familie das viel ältere Pfarrhaus in Schwörzkirch gekauft und dieses renoviert.

Auf das Kaplaneigebäude sei die Familie mehr durch Zufall gestoßen. „Irgendwann ist Pfarrer Martin-Jochen Wittschorek auf mich zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht auch Interesse hätten das Kaplaneigebäude in Allmendingen zu kaufen und zu renovieren“, berichtet Christine Baumbast-Neher. Das Haus hätte ihrem Sohn auf Anhieb gefallen. Die vielen schönen Räume und der großartige Dachstuhl hätten ihn sofort begeistert. Nun will er das Haus für sich zum Wohnen und Arbeiten renovieren.

Außenansicht wird größtenteils erhalten

Die benachbarte St. Laurentiuskirche ist denkmalgeschützt, das Kaplaneigebäude nicht. „Das Denkmalamt hat das damals nicht mit aufgenommen, weil im Laufe der Jahre einfach zu viele Umbauarbeiten gemacht worden sind“, weiß Christine Baumbast-Neher.

Dennoch sei die Struktur und die Erscheinung natürlich fest im ganzen Ensemble eingegliedert, was moderne Anbauten verbietet. Es sei wichtig, das Haus für das Kleindorf zu erhalten, da es dort das einzig verbliebene aus der historischen Epoche sei, so Christine Baumbast-Neher. Die einzigen Veränderungen, die man äußerlich sehen würde, seien neue Fenster und ein neuer Putz, da der alte sehr in die Jahre gekommen sei, so die Architektin. Zudem werde ein Stück des zugehörigen Gartengrundstücks zu einem Stellplatz für ein Auto umgestaltet werden. Die polnische Gemeinde, welche die St. Laurentiuskirche nutze, habe keine Einschränkungen zu befürchten.