Allmendingen und Schmiechtal sichern sich die Führung

Mit knappen Siegen haben der TSV Allmendingen und der FC Schmiechtal ihre führende Position verteidigt.

Kreisliga B 1

SG Dettingen - FC Schmiechtal 3:4 (1:2). - Tore: 0:1 Philipp Kannemann (3.), 1:1 Christopher Birk (9.), 1:2 Simon Neher (22.), 2:2 Christopher Birk (46.), 3:2 David Schaffrina (49.), 3:3 Philipp Kannemann (51.), 3:4 Michael Müller (84.). - Es war ein intensives Spiel, in dem besonders in der zweiten Halbzeit die SG Dettingen gut mitgehalten hat. Am Ende stand ein knapper Gästesieg. - Reserven: 0:1.

TSV Allmendingen - KSC Ehingen 3:2 (2:1). - Tore: 1:0, 2:0 Florian Stiehle (16., 32.), 2:1 Ante Vojkovic (45+1), 3:1 Florian Stiehle (59.), 3:2 Branimir Vojkovic (87.). - Die Gastgeber waren stark ersatzgeschwächt. Torhüter Martin Lecter hielt (25.) einen Elfmeter. - Reserven: 0:3.

SSV Ehingen-Süd II - SV Granheim 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Jannik Geisinger (38.), 2:0 Samuel Kollmann (65.), 2:1 Lukas Kutschker (75.). - Aufgrund der Torchancen ist der knappe Sieg verdient.

Türkgücü Ehingen - SG Öpfingen II 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Ferhat Kilic (10.), 2:0 Ismael Cini (85.). - Nach einem fairen Spiel war der Türkgücü-Sieg verdient.

SV Herbertshofen - SV Niederhofen 2:3 (2:1). - Tore: 0:1 Lukas Auberer (11.), 1:1 Steffen Braig (20.), 2:1 Mario Popic (35.), 2:2 Florian Schweitzer (55.), 2:3 Daniel Bollmann (85.). - Die beiden letzten Niederhofener Tore fielen nach Standards. - Reserven abgesagt.

Das vorgesehene Spiel SG Altheim II - TSG Ehingen II wurde abgesagt.

Kreisliga B 2

Da das Spiel des FC Marchtal in Riedlingen ausgefallen ist, hat sich der SC Lauterach mit dem 2:2 beim SSV Emerkingen an die Spitze gesetzt. Er hat bei Punktgleichheit jedoch ein Spiel mehr ausgetragen. Hinter den punktgleichen Marchtalern folgen Unterstadion und Emerkingen, Uttenweiler II verliert nach der vierten Niederlage in Folge weiter an Boden. Am kommenden Wochenende ist der SSV Emerkingen noch Gastgeber der SGM Oggelshausen/Kanzach/Bad Buchau II.

SSV Emerkingen - SC Lauterach 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Daniel Fiderer (4.), 1:1 Patrick Auberer (15.), 1:2 Kai Cikoglu (50.), 2:2 Kevin Mayer (75.). - In der ersten Halbzeit hatte Emerkingen spielerische Vorteile, doch die zweite Halbzeit war ausgeglichen. - Reserven: 0:3.

SV Unlingen - SV Unterstadion 0:0. - Die Gäste waren zwar spielbestimmend, doch wurden beste Chancen vergeben. Es gab einige strittige Schiedsrichter-Entscheidungen. In der Nachspielzeit gab es noch Gelb/Rot für den SV Unlingen. - Reserven: ausgefallen.

FV Neufra/Do. II - Eintracht Seekirch 0:1 (0:0). - Tore: 0:1 Philipp Kletsch (63.).

SV Uttenweiler II - SG Oggelshausen/Kanzach/Bad Buchau II 3:4 (2:2). - Tore: 0:1 Christian Gnannt (6.), 1:1 Kilian Wachter (30.), 1:2 Steffen Gaiser (37.), 2:2 Fabian Maurer (44.), 2:3, 2:4 Christian Gnannt (50./62.), 3:4 Dominik Blersch (71.).

Bereits ausgetragen (am Sonntag, 1. September): SpVgg. Pflummern/Friedingen - SG FV Altheim II/SV Andelfingen 1:4.