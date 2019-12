Allmendingen holt Derbysieg gegen FCS

Der TSV Allmendingen hat im Spitzenspiel und Derby der Fußball-Kreisliga B I den FC Schmiechtal besiegt.

Kreisliga B 1: FC Schmiechtal - TSV Allmendingen 1:3 (1:1). - Tore: 1:0 Philipp Kannemann (12.), 1:1, 1:2, 1:3 Florian Stiehle (32., 75., 90.). - Mit einem direkt verwandelten Freistoß brachte Philipp Kannemann die Gastgeber zwar in Führung. Doch als der TSV Allmendingen ausgeglichen hatte, hatten die Gäste spielerische Vorteile. Den Unterschied machte einmal mehr Florian Stiehle, der von seinen Mitspielern gute Unterstützung fand. Allerdings hat Michael Müller in der 22. Minute eine klare Chance zu einem möglichen 2:0 ausgelassen. Nachdem der FC Schmiechtal eine weitere Torchance ausgelassen hatte, war Stiehle nach einem Eckball an der richtigen Stelle und erzielte das 1:2. Danach schaltete der FC Schmiechtal auf Angriff und fing in der letzten Minute noch einen Konter ein. - Zuschauer: 150, Res.: 1:3.

SV Niederhofen - SG Öpfingen II 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Lukas Auberer (10., FE), 2:0 Julian Wilhelm (70.), 3:0 Florian Schweizer (85.). - Der Gastgeber zeigte ein sehr gutes Spiel und gewann verdient. Die Erfolgsserie der Hochsträßler hielt also auch im fünften Spiel in Folge an.

KSC Ehingen - SV Granheim 2:3 (1:0). - Tore: 1:0 Andrijan Ivanic (5.), 2:0 Nikola Gujic (50.), 2:1, 2:2 Michael Reiser (58., 68.), 2:3 Christian Reger (72.). - Die Gäste haben das Spiel mit einer starken Leistung gedreht. - Reserven: 1:1.

Kreisliga B 2: SSV Emerkingen - SGM Oggelshausen/Kanzach/Bad Buchau II 1:3 (1:2). - Tore: 0:1 Christian Gnannt (26.), 0:2 Johannes Steigmiller (37.), 1:2 Daniel Fiderer (45. +2), 1:3 Friedrich Zell (56.). - „Den Jahresabschluss habe ich mir anders vorgestellt“, sagte SSV-Trainer Alexander Thurner. Die Gastgeber aus Emerkingen waren die bessere Mannschaft, die Gäste der SGM nutzten jedoch die Emerkinger Fehler aus.