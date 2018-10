Allmendingen gibt bei der TSG II die Visitenkarte ab

Die zuletzt recht erfolgreiche Mannschaft von Mohsen Younis kann sich am Sonntag bewähren, wenn der TSV Allmendingen nach Ehingen kommt. In Kirchbierlingen ist die SG Dettingen zu Gast.

SV Herbertshofen – SG Altheim II (Sonntag, 12.30 Uhr). – Der SV Herbertshofen spielt bisher eine starke Rolle und wird gegen die Altheimer Reserve kein Risiko eingehen.

SC Lauterach – SV Niederhofen (Sonntag, 15 Uhr). – In Lauterach treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bisher einiges schuldig geblieben sind. Der SC Lauterach will das Heimrecht nutzen.

FC Schmiechtal – SV Granheim (Sonntag, 15 Uhr). – Der FC Schmiechtal liegt mit einem Spiel im Rückstand nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Die Gastgeber haben bisher die stabilste Abwehr der Liga und wollen gegen Granheim drei Punkte einfahren.

TSG Ehingen II – TSV Allmendingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Gäste aus Allmendingen sind gewarnt. Die Ehinger Reserve ist heuer nicht mehr der Punktelieferant der vergangenen Jahre. Die junge Mannschaft der Gastgeber ist vor allem im Angriff stark.

SG Ersingen – KSC Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Ersinger dürfen sich keine Blöße geben, denn der Abstand an der Tabellenspitze sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden.

SSV Ehingen-Süd II – SG Dettingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Gäste sind sehr schwer einzuschätzen und sind auch auf fremdem Platz stets gefährlich. Dennoch kann die Verbandsliga-Reserve am Sonntag als Favorit gelten.

Fußball, Kreisliga B II: Da die SF Bussen spielfrei sind, hat der SSV Emerkingen die Chance, näher an die Tabellenspitze heranzurücken.

SSV Emerkingen – FC Marchtal (Sonntag, 15 Uhr). – Durch einige Siege in den vergangenen Spieltagen hat sich der SSV Emerkingen näher an die Tabellenspitze herangearbeitet. Die beiden Mannschaften haben jeweils erst acht Spiele ausgetragen und wollen am Sonntag zulegen. Die besseren Chancen dazu hat allerdings der Gastgeber.

SV Unterstadion – TSV Riedlingen II (Sonntag, 15 Uhr). – Der SV Unterstadion sollte gegen die Reserve des TSV Riedlingen kein Risiko eingehen.

Weitere Spiele: SGM Oggelshau-sen/Kanzach/Buchau II – SGM Alt-heim II/Andelfingen, SpVgg Pflum-mern-Friedingen – FV Neufra II, SV Eintracht Seekirch – SV Unlingen.