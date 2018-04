Allerletzter Weckruf im Abstiegskampf

Mit einer bitteren 1:6-Klatsche ist die TSG Ehingen vom Auswärtsspiel beim FV Ravensburg II zurückgekehrt. Für TSG-Roland Schlecker steht das Spiel unter dem Titel „kollektives Versagen“.

„Das war für uns die letzte Warnung vor den letzten sieben Spielen“, sagt TSG-Trainer Roland Schlecker, der mit seinen Jungs nach vier erflogreichen und guten Spielen nun einen derben Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt bekommen hat. „Wir hatten einen kleinen Durchhänger“, gab Fetic zu. „Aber man hat im Training schon gemerkt, dass die Jungs heiß sind.“ Trotzdem begann das Spiel wie so oft in dieser Saison. Der FV kontrollierte mit seiner vertikal ausgerichteten Spielanlage von Beginn an die Partie – und geriet schon nach sechs Minuten in Rückstand. Maschkour Gbadamassi brachte den Fuß an eine Flanke von Daniel Topolovac und der Ball kullerte ins Tor. Die Führung für die Gäste hielt allerdings keine Minute.

Nach einem traumhaften Doppelpass von Felix Schäch und Jonas Klawitter schob Schäch zum Ausgleich ein. „Wir waren konsequent in der Balleroberung, konnten unsere zentralen Spitzen häufig anspielen“, lobte Fetic. „Aber der Gegner hat heute natürlich auch mitgespielt.“ Und wie: Ehingen ließ die FV-Offensive nahezu widerstandslos gewähren. Bereits in der zwölften Minute hatte Felix Bonelli die dicke Chance zur Führung, scheiterte aber im direkten Duell an TSG-Torhüter Vonnier.

Im direkten Gegenzug lief Ravensburg aber in einen Konter, Florian Harscher hielt klasse gegen Julian Guther, der Nachschuss von Topolovac ging drüber. Es ging auf und ab, denn schon mit dem nächsten Angriff ging Ravensburg dann in Führung. Jonas Klawitter spielte Schäch frei, seine Ablage in die Mitte verwertete Nico Maucher zur Führung. Der FV wurde auch nach dem 2:1 nicht müde.

Mit dem nächsten Angriff traf auch Bonelli, er setzte sich nach einem langen Pass von Niklas Klawitter gegen Innenverteidiger Thomas Schubert durch und ließ Vonnier diesmal keine Chance. Ravensburg schaltete auch danach keinen Gang zurück, schon in der 29. Minute fiel das 4:1. Felix Schäch wurde von der TSG-Defensive zum Toreschießen eingeladen. Dreimal hatte er den Ball am Strafraum eigentlich schon verloren, setzte aber immer wieder nach und traf so zum 4:1-Halbzeitstand. „Wir haben Ravensburg heute nur begleitet“, ärgerte sich TSG-Trainer Roland Schlecker. „Zweikampfverhalten war quasi nicht vorhanden.“

Im zweiten Durchgang ließ Ravensburg es etwas lockerer angehen, hatte nicht mehr so viel Zug zum Tor. Trotzdem: Ehingen stellte das Verteidigen weiterhin nahezu komplett ein, mit einer besseren Chancenverwertung hätte Ravensburg schon viel früher noch höher führen können. So dauerte es bis zur 75. Minute: Eine Kombination über Felix Widmann, Schäch und Darius Fitz vollendete Jonas Klawitter zum 5:1. Zwei Minuten danach setzte Bonelli den Schlusspunkt. Er eroberte den Ball von Ehingens letztem Mann Patrick Mrochen und schob unbedrängt zum 6:1-Endstand ein. Kurz vor Schluss hätte Jonas Klawitter sogar noch das siebte Tor für Ravensburg erzielen können. Er spazierte unbedrängt durch den Ehinger Strafraum, ließ einen Verteidiger nach dem anderen stehen, blieb dann aber am TSG-Keeper hängen.

„Dieses Spiel war für uns der allerletzte Weckruf im Abstiegskampf“, erklärt Roland Schlecker, der seine Mannschaft in diesem Spiel als „richtig schlecht“ bezeichnete. Noch solch einen Ausrutscher kann sich die TSG Ehingen nicht mehr erlauben, soll es mit dem Klassenerhalt noch was werden. Wiedergutmachung können die Ehinger in den nächsten beiden Spielen machen: gegen den FV Altheim und dann gegen Ostrach.