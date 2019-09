Alle meine 6000 Enten schwimmen auf der Schmiech

Das Entenrennen des Lions Clubs Munderkingen/Ehingen gehört seit zehn Jahren zur Kirbe. Die seit einigen Wochen verkauften Enten werden von ihren Besitzern mit der Hoffnung auf einen guten Platz ins Rennen geschickt, 6000 waren es diesmal, das bedeutet für den Lions Club 18 000 Euro Reinerlös, der karitativen Einrichtungen in der Region zugutekommt. Aus Fairnessgründen starteten die Familienenten getrennt von den Enten, die Firmen gekauft hatten.

Um 14 Uhr warf eine Baggerschaufel die erste Ladung mit 4000 Familienenten teilweise von Kindern liebevoll bemalt, in die Schmiech. Noch im Verbund machten sich die kleinen Plastikentchen auf ihren Weg Richtung Groggensee. Wegen des hohen Wasserstandes rechnete Entenchef Jürgen Reiser mit einem schnellen Rennen von einer dreiviertel Stunde. Doch die Entchen ließen sich Zeit, es dauerte bis die erste sich dem Ziel an der Schmiechbrücke näherte. Lothar Huber hielt die Zuschauer bei Laune, erzählte, dass in den zehn Jahren Entenrennen 50 000 Euro für soziale Projekte von Lions dank der Entenrennen investiert werden konnten und machte den Zuschauern Hoffnung auf einen Gewinn: „Die Chance ist größer als im Lotto“, versprach Huber. Die THW -Taucher Michael Grab und Kevin Knust hatten sich im Zieleinlauf postiert, um die Siegerente nach oben zu Notarvertreterin Carola Karoula zu reichen, die aufpasste, dass alles seine Ordnung hatte.

Nach über einer Stunde kam die erste Ente in Sicht, doch die wollte im Wasser bleiben und verkrümelte sich kurz vor dem Ziel in die Uferböschung. Nummer zwei steuerte das Ziel mit dem Hinterteil an und blockierte den Einlauf. Die THW-Taucher brachten Ordnung in die Sache, so gewann die Ente mit dem Namen Steiger den ersten Preis von 1000 Euro.

Den zweiten Preis mit 500 Euro gewann die Ente von Charlie Metzger, 400 Euro die Ente namens Gemra-Vollmer. Eine Familienzahnbürste bekommt Levi Schuhmacher, ein Wochenende BMW Cabrio fahren darf Bernhard Rauner. Nachdem weitere THW-Taucher die restlichen Enten ins Ziel gebracht hatten, erfolgte der Start der von Firmen gekauften Enten, diese Firmen stiften ihren Gewinn alle sozialen Zwecken.