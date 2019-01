Alle Kastanien gefällt – und das soll jetzt dort folgen

Wo noch vor Kurzem hohe Kastanienbäume den Weg gesäumt haben, sieht man jetzt fast nur noch Stümpfe und Sägespäne. Die Kastanien-Allee in Ehingen, zwischen der Bahnlinie und der Adolffstraße, ist seit dieser Woche Vergangenheit. Am Fällen der Bäume führte kein Weg vorbei. Einen Plan, was neben der Schmiech entlang des Fuß- und Radwegs in Zukunft wachsen soll, gibt es bereits.

Zehn Kastanienbäume standen hier bis Montag, sie waren rund hundert Jahre alt. Am Montag dieser Woche wurden sie gefällt, außerdem noch ein paar Eschen, die vom Eschentriebsterben befallen waren sowie Bäume, an denen der Biber genagt hatte, wie Ehingens Baumpfleger Rüdiger Lesehr erklärt. Eine Esche sei auch von Wasser unterhöhlt gewesen, was gefährlich sei. „Das konnte man jetzt erst erkennen.“ Die Arbeit auf dem engen Weg zwischen Häuserreihe und Schmiech sei aufwendig und kompliziert gewesen. Zudem war es bitterkalt. „Es war viel händische Arbeit nötig“, sagt Lesehr. Man habe so arbeiten müssen, dass das Holz nicht auf die Häuser oder in die Schmiech falle, wo man es hätte wieder herausfischen müssen. Mit einem Hubwagen habe man stückweise die Äste in der Höhe entfernt.

Sperrung aufgehoben

Drei Baumpfleger der Stadt Ehingen seien im Einsatz gewesen, ein Helfer habe sich zudem um die Absperrung gekümmert. Von einem Lohnunternehmen sei man technisch unterstützt worden. Kranfahrzeuge waren im Einsatz und auch eine Seilwinde sei ganz wichtig gewesen. Am Mittwoch waren nur noch Restarbeiten zu erledigen. „Es ist eine tolle Leistung, das in der Kürze der Zeit geschafft zu haben“, sagt Michael Heim von der Stadtverwaltung. Am Donnerstag ist die Sperrung des Fuß- und Radwegs schon wieder aufgehoben.

Aus der Bevölkerung gab es null Reaktion auf die Arbeiten. Rüdiger Lesehr, Ehingens Baumpfleger

Es sei das Gesamtbild gewesen, das zur Entscheidung geführt hat, die Kastanienbäume zu entfernen, so Baumwart Lesehr. „Es sind etliche Faktoren zusammengekommen.“ Über Jahrzehnte seien hier verschiedene Leitungen verlegt worden, die mit verantwortlich seien für den desolaten Zustand der Bäume. Hinzu kamen Pilzbefall, Insektenbefall, Höhlungen, Morschungen, normale Alterungsprozesse. Alle Gutachter seien der gleichen Meinung gewesen: Die Bäume müssen fallen. Hätte man nur einzelne entfernt, sei es mit der veränderten Windsituation schwierig geworden.

Die Mitglieder des Grünen Tisches haben sich die Kastanien-Allee am Kastanienberg angeschaut. (Foto: SZ- götz)

„Aus der Bevölkerung gab es null Reaktion auf die Arbeiten“, sagt Lesehr. Lediglich pragmatische Bedenken habe es gegeben: „Die Leute wollen den Weg nutzen, um pünktlich zu ihrem Ziel zu kommen.“ Trotz der Sperrung seien viele einfach durchgelaufen, bis sie den Schlepper oder die Motorsäge wahrgenommen hätten.

Neues Holzgeländer

Richtung Ufer sollen nun Sträucher gepflanzt werden, erklärt Heim. Und auch Richtung Häuserreihe, dort sollen eventuell zudem Steinquader verlegt werden. Es gehe darum, dass der kleine Hang nicht rutscht. Außerdem soll das Metallgeländer, das den Weg Richtung Stadt vom Ufer trennt, mit Holz entlang des Weges fortgeführt werden – aus Sicherheitsgründen, wie Heim betont. Denn zwischen Uferböschung und Weg stehen nun nicht mehr die dicken Kastanienstämme. „Und bis die Pflanzen hochgewachsen sind, dauert es etwa zwei Jahre.“ Noch am Mittwoch sollte das Geländer entstehen, so der Plan.

Unten am Ufer sollen zudem Schwarz-Erlen gepflanzt werden und zwar so bald wie möglich. „Spätestens im Frühjahr“, sagt Heim. Wie viele Bäume es sein werden, könne er allerdings noch nicht sagen. Ein Problem sei nämlich die 20-KV-Stromleitung, die hier entlang führt. Deshalb müsse man auch kleine Bäume pflanzen, erklärt Lesehr. „Bereits im Vorfeld der Arbeiten haben wir zusammen mit dem Nabu 15 Vogelhäuschen im Park an der Berkacher Straße aufgehängt“, sagt Heim. Denn natürlich sei das Fällen der Bäume auch ein Verlust für die Tiere.

Im Herbst haben sich hier noch zehn Kastanienbäume dem Himmel entgegengestreckt. (Foto: Archiv: Götz)

Das Holz der gefällten Rosskastanien lagert derzeit im ehemaligen Schlecker-Areal. Wie viel Festmeter es sind, können Heim und Lesehr nicht sagen, aber es ist „eine ganze Menge“ betonen sie. Aus einem großen Teil werden Hackschnitzel, mit denen öffentliche Gebäude – das Gymnasium, das Rathaus, die Oberschaffnei – geheizt werden, sagt Heim. Es gebe aber auch Anfragen nach Holz zum Drechseln, für klassische Schreinerarbeiten. Auch für Schnitzereien mit der Motorsäge gebe es eine Anfrage.

Biologin Tanja Irg, die die Fällaktion naturschutzrechtlich begleitet hat, habe sich ebenfalls die Stämme angeschaut, so Heim. Sie habe schon ausgehöhlte Stämme gefunden, die an der Böschung wieder einen Platz finden sollen, als Unterschlupf für Kleinstlebewesen.

Mehr entdecken: Kastanien an der Schmiech sollen gefällt werden

Mehr entdecken: So kommen Tiere im Garten gut durch den Winter