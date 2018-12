Alle haben Platz in der Liebfrauenkirche

„Gehen alle rein?“, lautete an Heiligabend vor der Christmette in der Liebfrauenkirche die besorgte Frage bei beschränkten Platzverhältnissen, und die katholische Kirchengemeinde bestellte Ordner mit Armbinden, um den Andrang zu regeln. Die an sich richtige Vorsichtsmaßnahme erwies sich dann aber bald als überflüssig, denn weil nicht alle reingingen, gingen alle rein. Wären allerdings alle reingegangen, wären nicht alle reingegangen. So weit das bizarre Wortspiel.

Voll besetzt waren alle Kirchenbänke im Langhaus der Kirche, aber auf der unteren Empore blieben noch etliche Plätze frei. Die Christmette ist vom Ursprung her das in der Heiligen Nacht gesungene Stundengebet (Matutin und Laudes) der Kirche zum Weihnachtsfest. Heute ist damit meist die heilige Messe gemeint, die zu Weihnachten in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gefeiert wird.

Die Christmette gehört mit der Feier der Osternacht zu den beiden großen nächtlichen Feiern im Kirchenjahr. Sie beginnt traditionell um Mitternacht, Die Kinderbescherungsbräuche der Neuzeit führten zu einer Vorverlegung. Die besondere Feierlichkeit der Mette liegt in der zu Beginn mit erhobener Stimme vorgetragenen Ankündigung der Geburt des Herrn nach dem 2004 wissenschaftlichen Erkenntnissen angepassten Römischen Martyrologium. So eröffnete Pfarrer Harald Gehrig feierlich das Weihnachtsfest 2018: „Unzählige Jahrhunderte waren vergangen seit Erschaffung der Welt, als Gott im Anfang Himmel und Erde erschuf und den Menschen nach seinem Bilde gestaltete; und etliche weitere Jahrhunderte, seit der Höchste nach der Flut in die Wolken einen Bogen gesetzt hatte als Zeichen des Bundes und des Friedens; von der Auswanderung Abrahams, unseres Vaters im Glauben, aus Ur in Chaldäa im 21. Jahrhundert; vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten unter der Führung des Mose im 13. Jahrhundert; von der Salbung des David zum König etwa im 1000. Jahr; in der 65. Woche nach Daniels Weissagung; in der 194. Olympiade; seit Gründung der Stadt im 752. Jahr; im 42. Jahr der Regierung des Kaisers Octavianus Augustus, als die ganze Welt in Frieden verfasst war; da wird Jesus Christus, ewiger Gott und des ewigen Vaters Sohn, der die Welt durch seine hingebungsvolle Ankunft heiligen wollte, vom Heiligen Geist empfangen, neun Monate nach der Empfängnis in Bethlehem in Juda geboren von der Jungfrau Maria, als Mensch. Die Geburt unseres Herrn Jesus Christus dem Fleische nach.“

„Der Heiland ist geboren, kommt wir beten ihn an“, lautete die Schlussfolgerung, der der Kirchenchor „Gloria sei dir gesungen“ folgen ließe. Währenddessen erhellte sich die zuvor gedämpfte Raumbeleuchtung zu strahlendem Glanz. Parallel dazu ließ Kirchenmusikdirektor Volker Linz an der Orgel düstere Klänge sich in strahlende verwandeln.

In die Licht- und Klangfülle hinein ergoss sich die Verkündigung aus dem Lukasevangelium: Ankündigung der Geburt des Herrn nach dem Lukas-Evangelium: „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“ Ursula von Helldorff las aus der Ankündigung des Propheten Jesaia: Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell.“ Nach weiteren Lesungen und dem Chorgesang „Transeamus usque ad Bethlehem“ wurde die Krippeninszenierung vor dem rechten Seitenaltar beräuchert. „Jesus kam als Kind armer Leute auf die Welt“, verordnete Pfarrer Gehrig in seiner Ansprache die gesellschaftliche Stellung des gesalbten Sohnes Gottes als Begründer einer auf Weltherrschaft bedachten Religion.. „Für alle Menschen, die auf der Flucht sind“, eröffnete Ursula von Helldorff die Fürbitten.