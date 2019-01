Alle Bereiche der Pflege stellen sich vor

Was früher der Wohnpark St. Franziskus war, heißt seit August 2018 „Katholisches Haus der Pflege St. Franziskus“ und beherbergt Pflegeheim, katholische Sozialstation und Tagespflege unter einem Dach. Am Sonntag war die Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür eingeladen und die Besucher kamen in Strömen, um sich das neu konzipierte Haus genau anzusehen.

Heimelig wirkte es gleich auf den ersten Blick, denn durch das offene Treppenhaus erscheint alles luftig und übersichtlich. Der Bereich unter dem Glasdach lädt zum Verweilen ein, zudem wurde dort ein leckeres Mittagessen und später Nachmittagskaffee mit Zopfbrot angeboten.

Alle 45 Pflegeplätze sind belegt

45 Pflegeplätze gibt es im Haus, die sind alle belegt, erzählte Bereichsleiterin Angelika Grimm. Von den Pflegestation haben die Bewohner einen guten Blick nach unten, um zu sehen, wer ins Haus kommt und was dort im Eingangsbereich los ist. Überall gibt es gemütliche Sitzecken und -nischen. Am begehrtesten ist der Platz mit Blick auf den Ochsenberg, erzählte Angelika Grimm beim Rundgang. Die Zimmer sind groß und geräumig, außer Bett, Kommode, Kleiderschrank und Sitzecke gibt es am Fenster ausreichend Platz für eigene Möbel. „Die Menschen sollen sich hier zuhause fühlen, das ist mir wichtig“, betonte Angelika Grimm. Die Bewohner in den verschiedenen Pflegestufen werden nicht getrennt, sondern wohnen und leben miteinander. Fast unsichtbare Schranken vor den Zugängen zu den Treppen zwischen den Bereichen sichern die Bewohner vor Stürzen. Es gibt zwei große Pflegebäder, wo auch der Frisör und die Podologin, die ins Haus kommen, arbeiten.

Arbeiten nach Extern vergeben

Das Essen für die Bewohner und die Gäste am Tag der offenen Tür wird in Heggbach gekocht, auch die Wäsche und die Reinigung des Hauses sind außer Haus vergeben. „Momentan haben wir im Personalbereich keine Sorgen“, versicherte Pflegedienstleiterin Nadja Liebhardt. Außer den Angestellten gibt es viele Ehrenamtliche, die ihre Dienste anbieten, sie werden von Lucia Zimprich koordiniert, Gebetsgruppen, Töpfern, Ausfahren im Rollstuhl, gemeinsames Singen, ein Besuchsdienst für die, die sonst keinen oder wenig Besuch bekommen, und vieles mehr wird von 30 Ehrenamtlichen angeboten, sagte Lucia Zimprich.

Gemeinsames Zeitunglesen gehört zum Alltag

Seit dem ersten August befindet sich die Katholische Sozialstation mit im Haus, aber beide Einrichtungen sind weiterhin eigenständig. Zur Sozialstation mit ambulantem Pflegedienst gehört auch die Tagespflege. Die bisher vorhandenen zehn Tagespflegeplätze sollen auf 15 ausgebaut werden, erklärte Peter Hecht, Geschäftsführer der Sozialstation. Morgens werden die Gäste der Tagespflege von Gerhard Ulmer oder einem seiner Kollegen daheim abgeholt. „Die warten immer schon auf mich und freuen sich auf den Tag“, erzählte Ulmer. Abends bringt er sie wieder heim mit dem kleinen Bus. Im großen Raum der Tagespflege wird gemeinsam gefrühstückt und dann gemeinsam Zeitung gelesen, „das ist ganz wichtig“, erzählte Claudia Dumm-Weggemann, die die Tagespflege leitet und ihren Gästen aus der Lokalpresse vorliest. Besonders interessant seien immer die Todesanzeigen und was über Schulen drinsteht, da kämen Erinnerungen an die eigene Schulzeit hoch und man würde Vergleiche ziehen. Es gibt Ruheräume, wo man mittags ein Nickerchen machen kann, aber die wenigsten nutzen das Bett, die meisten nehmen das Sofa oder einen der bequemen Liegesessel. Ein Sanitärbereich mit allem Erforderlichen ist ebenfalls in die Tagespflege integriert. Sehr schön ist ein großer Garten, der im heißen vergangenen Sommer von den Gästen viel und gern genutzt wurde. Anton und Elli Maier aus Munderkingen schauten sich alles sehr interessiert an, es gefiel ihnen, was sie hier sahen.

FSJler hat Spaß an der Arbeit

Gedächtnistraining mit Brettspielen, Wortspiele, Ballspiele, Würfelspiele stehen ebenso auf dem Programm der Tagespflege wie Märchen aus der Kindheit, gemeinsames Singen, Besuch von Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder gemeinsames Malen.

Zum Haus gehört auch Martin Ölmaier, der hier sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Er fährt regelmäßig das Essen auf Rädern aus, hilft dem Hausmeister, bringt Briefe weg, begleitet die Bewohner zum Einkaufen. „Ich habe einen guten Kontakt zu den alten Menschen und die Arbeit macht richtig Spaß“, sagte er.