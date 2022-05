Alkoholisierter Mann bedroht Fahrdienstleiter am Ehinger Bahnhof

So hat sich der Fahrdienstleiter am Ehinger Bahnhof seinen Feierabend wohl nicht vorgestellt: Im August vergangenen Jahres ist er am Bahnhof von einem alkoholisierten Mann wüst beleidigt und bedroht worden. Er hatte es einer früheren Urteilsschrift zufolge mit einem „rücksichtlosen Kleinkriminellen“ zu tun, mit dem er sich am Mittwochnachmittag am Ehinger Amtsgericht wiedertraf. Der 41-jährige Angeklagte sieht sich als Opfer, dem keiner glaubt.

Seit rund 40 Jahren arbeitet der Fahrdienstleiter in seinem Beruf und er habe nichts Vergleichbares erlebt. Es ist kurz vor Mitternacht am 20. August vergangenen Jahres und er ist alleine am Ehinger Bahnhof. Nur noch der letzte Zug nach Munderkingen, dann hat der 62-Jährige Feierabend. Er habe jemanden gesehen, der auf dem Bahngelände uriniert und fordert ihn auf, dies zu unterlassen. Offenbar ein Missverständnis: Der Mann sagt, er sei dabei, sein Telefon zu suchen. Der Fahrdienstleiter habe sich entschuldigen wollen, doch der Mann sei auf ihn zugestürmt und der Beamte flüchtet in seinen Dienstraum.

„Du Feigling, du Lusche! Ich schlag dich zusammen, dass du nicht heil nach Hause kommst!“, soll der Mann geschrien haben. In seiner Raserei habe der Mann sogar ein Fahrrad genommen und es drei Mal mit Wucht gegen die Scheibe des Dienstraums geschlagen. Die Scheibe geht nicht zu Bruch, das Fahrrad habe der Mann an den Ständern entsorgt. Für die alarmierte Polizei sind die Beschimpfungen des Mannes schon von Fernem unüberhörbar. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von rund einem Promille.

Haftstrafen und 40 000 Euro Schulden

Vor Gericht sieht der Angeklagte sieht übermüdet aus. Oberhalb seiner weißen Sneaker ist eine Fußfessel. Denn der Angeklagte ist bereits mehrfach unter anderem wegen Raub, Körperverletzung und Betrug verurteilt und sitzt momentan in Ulm alte Strafen ab. Zudem hat er nach eigenen Angaben rund 40 000 Euro Schulden angesammelt. Mit seiner früheren Lebensgefährtin hat er zwei Kinder, für eines davon ist er unterhaltspflichtig.

„Ich war nicht betrunken“, sagt der Angeklagte zu jener Augustnacht. Er habe in der Shisha-Bar am Ehinger Bahnhof nur ein bis zwei Colaweizen getrunken. Den Abend habe er am Spielautomaten verbracht und sogar gewonnen. Dann wollte er den letzten Zug nach Munderkingen nehmen. Vom Fahrdienstleiter fühlt sich der Angeklagte unfair behandelt. Dieser habe ihm gesagt, er solle aufhören zu pinkeln, „das kannst du machen, wo du herkommst.“

Der Angeklagte kommt ursprünglich aus dem Libanon, jetzt ist er staatenlos. Kann es also sein, dass der Angeklagte wegen einer rassistischen Äußerung ausrastete? Er sei sauer gewesen, aber randaliert habe er nicht, er gibt allerdings zu, an die Scheibe des Dienstraums geklopft zu haben. Als der Zug nach Munderkingen einfuhr, hätten sich die Zugtüren laut dem Angeklagten nicht geöffnet. Er vermutet, der Fahrdienstleiter sei dafür verantwortlich gewesen.

Angeklagter kommt nicht nach Hause

Der Beamte hingegen gibt an, die Türen hätten sich geöffnet und wieder geschlossen. Jedenfalls hat der Angeklagte nach eigenen Angaben dem Fahrdienstleiter zugerufen: „Wenn ich nicht nach Hause komme, dann du auch nicht!“ Ein Fahrrad habe er nicht dabei gehabt, um gegen die Scheibe zu schlagen. Er habe mit dem Einsatzleiter der Polizei gewitzelt, dass ihn nun die Polizei nach Hause fahre – tatsächlich sei ihm zufällig ein Bekannter begegnet, bei dem er in Ehingen übernachten konnte.

Der Polizist, der als Zeuge auftritt, sagt, er habe das Geschrei des Angeklagten gehört, dieser habe sich aber langsam wieder beruhigt. Ob noch Fahrradteile am Bahnhof herumlagen, wie vom Fahrdienstleiter behauptet, kann der Polizist nicht sagen. Der Ehinger Bahnhof sei nicht gerade sauber.

Richter Wolfgang Lampa und die Staatsanwältin schenken der Aussage des Angeklagten wenig Glauben. Weitere Zeugen wie den Einsatzleiter der Polizei oder den Schaffner laden sie nicht. Der Angeklagte kommentiert den Prozess ironisch: „Alles, was ich sage, ist doch eh unwahr.“

Vier weitere Monate Haftstrafe

Der Angeklagte sagt, er versuche sich zu ändern. Er möchte nach dem Absitzen der Haftstrafe neu beginnen, vielleicht nach Ravensburg ziehen. Dort habe er Aussicht auf einen Job. Der Angeklagte gibt zu, er habe eine „kurze Zündschnur“, aber eine Therapie habe er abbrechen müssen, weil er ins Gefängnis kam. Die Ungeduld merkt man auch im Prozess: Immer wieder fällt der Angeklagte anderen ins Wort.

1996 lief das erste Gerichtsverfahren gegen den Angeklagten, eines von über ein Dutzend Verfahren. Immer wieder hat er Straftaten gegen Frauen verübt, unter anderem schlug er seine ehemalige Lebensgefährtin. Als er 2004 eine beleidigende SMS schrieb, stellte das Gericht fest, dass Geldstrafen beim Angeklagten wirkungslos sind, er sei „unbelehrbar“. Auch Freiheitsstrafen auf Bewährung verfehlten ihre Wirkung. Nur neun Tage nach einer Verurteilung auf Bewährung wurde er wieder straffällig, eine „sportliche Rückfallgeschwindigkeit“, wie die Staatsanwältin meint. Die Tat in jener Augustnacht „passt ins Schema“, wie die Staatsanwältin analysiert, der Angeklagte sei nicht reflektiert. Dieser sagt hingegen: „Haft ändert nichts, wenn ich nicht an dem Problem selbst arbeite.“

Der Richter folgt in seinem Urteil der Staatsanwaltschaft. Für die Entgleisung auf dem Bahnhof kommen nun vier weitere Monate Haftstrafe hinzu. Damit liegt der neue Entlassungstermin im Januar kommendes Jahres. Richter Lampa sagt, vier Monate seien die unterste Grenze bei diesem „verbalen Feuerwerk“. Der Angeklagte sollte sich um eine psychotherapeutische Beratung kümmern.